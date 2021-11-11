【雙11】多名買家收涉疫包裹 健康碼變黃需隔離一周

11月以來，內蒙古二連浩特、錫林浩特，河北晉州等地，均有通報稱部分郵寄商品新冠病毒檢測結果呈陽性。適逢「雙十一」購物節，全國多省緊急追查涉疫快遞。近日，有網民分享因接觸涉疫包裹，導致健康碼變黃，需接受核酸檢測，並居家隔離一星期。

據《齊魯晚報》報導，山東濟南的王新（化名）截至本月10日已隔離了6天，原因是此前收到來自河北晉州的一件快遞包裹。王新憶述，她4日下午收到以「浩匯商貿」開頭的短信提示，稱該公司內部員工有人確診新冠肺炎，雖然車間環境、原料、庫存品及外包裝等均為陰性，仍建議客戶對產品做好消毒處理，並與社區防疫部門聯繫。

▲ 買家收到短信提示，疑接觸涉疫包裹，需向社區通報。（網絡圖片）

王新指出，她隨後就收到社區的電話，要求盡快接受核酸檢測，並立刻居家隔離7天。他們一家三口在4日當晚做完核酸檢測後，24小時候再做第二次，結果均為陰性。

濟南的趙小松（化名）也收到同一個商家發出的短信，並接受核酸檢測，結果呈陰性。趙小松表示，「我們的快遞都放到樓下的超市，現在超市工作人員也居家隔離，快遞小哥也去做核酸檢測了。」

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《健康時報》報導指出，近日，湖南長沙有買家因拆了涉疫快遞，健康碼變成黃色，並收到當地疾控中心的防疫提示，需居家隔離。

因涉疫包裹流入 多地暫停快遞業務

目前，河北已有7地發佈關於對晉州市浩匯商貿有限公司郵寄包裹進行消殺管控的緊急通告。辛集、晉州、深澤3地的多家快遞公司和快遞員均表示，現時所在區域的收發快遞業務都是停滯狀態。

在陝西，有快遞公司曾接收「浩匯商貿」部分貨品，4個快遞物流點需暫停營業。浙江台州市則有29件「浩匯商貿」相關商品流入，全區共採集物品及人員樣本306份，核酸檢測結果均為陰性。

南京疾控中心消毒與病媒防治科主任醫師張守剛提醒，民眾取快遞時要戴口罩，做好手部衛生；減少與派件人的接觸，取完快遞迅速離開；在快遞上噴消毒劑後，要等一會再帶回家，進門前可先將外包裝丟到垃圾桶。

責任編輯：易燕丹

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