學者預測：今年中國總人口很可能進入負增長

中國獨立人口學者何亞福周四（11日）在微博發文，指今年中國總人口很可能進入負增長。

何亞福今年5月曾預測，人口負增長將於明年左右到來，但如今他覺得自己半年前的預測樂觀了一些。

他指出，今年全國出生人口將在950萬至1,050萬之間，死亡人口料稍微超過1000萬。如果出生人口接近預測上限，則總人口接近負增長；如果出生人口接近預測下限，則總人口鐵定進入負增長。

而他表示，國家衛健委尚未公布今年上半年的出生人口或活產數據，但根據各地已公布的今年前幾個月或全年（預測）出生人口數據，今年全國總人口很可能進入負增長。

三孩政策對今年出生人口基本沒影響

他舉例，根據山東省德州市衛健委的數據，今年1-9月全市出生人數為25556人，按年下降17.9%。而他根據河南省政府網站7月公布數據，以完成新生兒「兩病」篩查計算出，今年上半年出生人口也有類似的降幅。

另外，《安徽商報》9月報道，據安徽省全員人口數據庫統計估計，今年出口人口料連續第四年雙位數下降。而何亞福根據當地政府的統計數據計算發現，江蘇省泰州市今年頭8個月新生兒數量，或比去年同期減少43.4%。

何亞福進一步說明幾個理由，判斷今年出生人口「鐵定是『五連降』的現象，包括衛健委表示今年出生人口和生育水平仍會呈現走低趨勢；近年登記結婚人數下降；新冠疫情影響；「二胎生育堆積效應」趨於結束，即夫婦以前被壓抑的二胎生育意願，在政策開放頭幾年已釋放出來。

他也指出，三孩政策今年5月才出台，即使在5月懷上第三胎，也要到明年才出生，因此三胎政策對今年的出生人口基本上沒有影響。

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責任編輯：林佩怡

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