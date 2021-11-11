  • 23°C
香港時間 : 20211111日 (四) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學者預測：今年中國總人口很可能進入負增長

社會熱點 16:26 2021/11/11

分享：

中國獨立人口學者何亞福周四（11日）在微博發文，指今年中國總人口很可能進入負增長。

何亞福今年5月曾預測，人口負增長將於明年左右到來，但如今他覺得自己半年前的預測樂觀了一些。

他指出，今年全國出生人口將在950萬至1,050萬之間，死亡人口料稍微超過1000萬。如果出生人口接近預測上限，則總人口接近負增長；如果出生人口接近預測下限，則總人口鐵定進入負增長。

而他表示，國家衛健委尚未公布今年上半年的出生人口或活產數據，但根據各地已公布的今年前幾個月或全年（預測）出生人口數據，今年全國總人口很可能進入負增長。

三孩政策對今年出生人口基本沒影響

他舉例，根據山東省德州市衛健委的數據，今年1-9月全市出生人數為25556人，按年下降17.9%。而他根據河南省政府網站7月公布數據，以完成新生兒「兩病」篩查計算出，今年上半年出生人口也有類似的降幅。

另外，《安徽商報》9月報道，據安徽省全員人口數據庫統計估計，今年出口人口料連續第四年雙位數下降。而何亞福根據當地政府的統計數據計算發現，江蘇省泰州市今年頭8個月新生兒數量，或比去年同期減少43.4%。

何亞福進一步說明幾個理由，判斷今年出生人口「鐵定是『五連降』的現象，包括衛健委表示今年出生人口和生育水平仍會呈現走低趨勢；近年登記結婚人數下降；新冠疫情影響；「二胎生育堆積效應」趨於結束，即夫婦以前被壓抑的二胎生育意願，在政策開放頭幾年已釋放出來。

他也指出，三孩政策今年5月才出台，即使在5月懷上第三胎，也要到明年才出生，因此三胎政策對今年的出生人口基本上沒有影響。

【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩  廣東有村生一個補貼9萬

廣東三孩新政：女方享80天獎勵假 男方享15天陪產假

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭優先配公租房
2021/10/11
【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭優先配公租房
【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩 廣東有村生一個補貼9萬
2021/09/23
【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩 廣東有村生一個補貼9萬
廣東三孩新政：女方享80天獎勵假 男方享15天陪產假
2021/09/14
廣東三孩新政：女方享80天獎勵假 男方享15天陪產假
【三孩政策】人口計生法完成修改 一文看懂有何變化
2021/08/20
【三孩政策】人口計生法完成修改 一文看懂有何變化
衛健委稱今年出生人口仍走低 三孩配套措施將陸續推出
2021/07/21
衛健委稱今年出生人口仍走低 三孩配套措施將陸續推出

你可能感興趣

【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭優先配公租房
12:58 2021/10/11
【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭優先配公租房
【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩 廣東有村生一個補貼9萬
15:28 2021/09/23
【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩 廣東有村生一個補貼9萬
廣東三孩新政：女方享80天獎勵假 男方享15天陪產假
15:29 2021/09/14
廣東三孩新政：女方享80天獎勵假 男方享15天陪產假
疫情 結婚 生育 中國 人口

下一篇文章

【雙11】多名買家收涉疫包裹 健康碼變黃需隔離一周
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
【新冠疫苗】浙江網民反映接種科興未檢出抗體 官方這樣回應
【新冠疫苗】浙江網民反映接種科興未檢出抗體 官方這樣回應
中國留學生芝加哥遇劫中槍身亡 本科畢業於港大
中國留學生芝加哥遇劫中槍身亡 本科畢業於港大
美國放寬33國入境限制 美駐華使館臨時代辦：歡迎中國留學生
美國放寬33國入境限制 美駐華使館臨時代辦：歡迎中國留學生
【雙11】內地多名富豪資產被拍賣 房產、飛機、股票都上架
【雙11】內地多名富豪資產被拍賣 房產、飛機、股票都上架
網購卸妝油卻收到一瓶「雪」 哈爾濱買家以為遭惡搞 真相是這樣
網購卸妝油卻收到一瓶「雪」 哈爾濱買家以為遭惡搞 真相是這樣
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款