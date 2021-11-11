中共十九屆六中全會通過第三份歷史決議 中共二十大明年下半年召開（附公報）

新華社報道，中共十九屆六中全會審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，並審議通過了《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》，會議決定中共二十大明年下半年在北京召開。

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【六中全會】中共中央將於周五上午舉行新聞發布會

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中共十九屆六中全會於周一至四（8至11日）在北京舉行。全會由中央政治局主持，中共中央總書記習近平作了重要講話。全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告，並審議通過了上述兩項決議。習近平並就有關歷史決議（討論稿）向全會作了說明。

推動香港局勢由亂到治 堅持反對「台獨」

其中全會指出，十八大以來，在經濟建設上，中國經濟發展平衡性、協調性、可持續性明顯增強，國家經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，中國經濟邁上更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展之路。

六中召開 將確立習近平黨內地位

在維護國家安全上，國家安全得到全面加強，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，為黨和國家興旺發達、長治久安提供了有力保證。

在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上，黨中央採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎；堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

在外交工作上，中國特色大國外交全面推進，指中國外交在世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機，中國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。

全會提出，現在黨團結帶領中國人民又踏上了實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路。全黨要把握歷史發展大勢，不為任何風險所懼，不為任何干擾所惑，決不在根本性問題上出現顛覆性錯誤。

中共二十大：重要時刻召開的十分重要代表大會

全會強調，全黨必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。必須推動高質量發展，全面深化改革開放，促進共同富裕，推進科技自立自強，發展全過程人民民主堅持全面依法治國，堅持社會主義核心價值體系，堅持在發展中保障和改善民生，堅持人與自然和諧共生，統籌發展和安全，加快國防和軍隊現代化。

全會決定，中共第二十次全國代表大會於2022年下半年在北京召開。全會認為，二十大是黨進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事。要以優異成績迎接二十大召開。

最後，全會公報提到，「 黨中央號召，全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」，並為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥。

十九屆六中全會今召開 4個Q&A看懂為何重要

責任編輯：林佩怡

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