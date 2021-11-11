中共十九屆六中全會公報全文

據新華社，以下為中共十九屆六中全會公報：

中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議公報

（2021年11月11日中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議通過）

中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議，於2021年11月8日至11日在北京舉行。

出席這次全會的有，中央委員197人，候補中央委員151人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的十九大代表中部分基層同志和專家學者也列席會議。

全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。

全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，審議通過了《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》。習近平就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會作了說明。

全會充分肯定黨的十九屆五中全會以來中央政治局的工作。一致認為，一年來，世界百年未有之大變局和新冠肺炎疫情全球大流行交織影響，外部環境更趨複雜嚴峻，國內新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展各項任務極為繁重艱鉅。中央政治局高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，統籌國內國際兩個大局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，經濟保持較好發展態勢，科技自立自強積極推進，改革開放不斷深化，脫貧攻堅戰如期打贏，民生保障有效改善，社會大局保持穩定，國防和軍隊現代化紮實推進，中國特色大國外交全面推進，黨史學習教育紮實有效，戰勝多種嚴重自然災害，黨和國家各項事業取得了新的重大成就。成功舉辦慶祝中國共產黨成立100週年系列活動，中共中央總書記習近平發表重要講話，正式宣布全面建成小康社會，激勵全黨全國各族人民意氣風發踏上向第二個百年奮鬥目標進軍的新征程。

全會認為，總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，是在建黨百年曆史條件下開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的需要；是增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，做到堅決維護習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保全黨步調一致向前進的需要；是推進黨的自我革命、提高全黨鬥爭本領和應對風險挑戰能力、永葆黨的生機活力、團結帶領全國各族人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥的需要。全黨要堅持唯物史觀和正確黨史觀，從黨的百年奮鬥中看清楚過去我們為什麼能夠成功、弄明白未來我們怎樣才能繼續成功，從而更加堅定、更加自覺地踐行初心使命，在新時代更好堅持和發展中國特色社會主義。

全會提出，中國共產黨自一九二一年成立以來，始終把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為自己的初心使命，始終堅持共產主義理想和社會主義信念，團結帶領全國各族人民為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福而不懈奮鬥，已經走過一百年光輝歷程。黨和人民百年奮鬥，書寫了中華民族幾千年曆史上最恢宏的史詩。

全會提出，新民主主義革命時期，黨面臨的主要任務是，反對帝國主義、封建主義、官僚資本主義，爭取民族獨立、人民解放，為實現中華民族偉大復興創造根本社會條件。在革命鬥爭中，以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人，把馬克思列寧主義基本原理同中國具體實際相結合，對經過艱苦探索、付出巨大犧牲積累的一系列獨創性經驗作了理論概括，開闢了農村包圍城市、武裝奪取政權的正確革命道路，創立了毛澤東思想，為奪取新民主主義革命勝利指明了正確方向。黨領導人民浴血奮戰、百折不撓，創造了新民主主義革命的偉大成就，成立中華人民共和國，實現民族獨立、人民解放，徹底結束了舊中國半殖民地半封建社會的歷史，徹底結束了極少數剝削者統治廣大勞動人民的歷史，徹底結束了舊中國一盤散沙的局面，徹底廢除了列強強加給中國的不平等條約和帝國主義在中國的一切特權，實現了中國從幾千年封建專制政治向人民民主的偉大飛躍，也極大改變了世界政治格局，鼓舞了全世界被壓迫民族和被壓迫人民爭取解放的鬥爭。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民從此站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了，中國發展從此開啟了新紀元。

全會提出，社會主義革命和建設時期，黨面臨的主要任務是，實現從新民主主義到社會主義的轉變，進行社會主義革命，推進社會主義建設，為實現中華民族偉大復興奠定根本政治前提和製度基礎。在這個時期，以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人提出關於社會主義建設的一系列重要思想。毛澤東思想是馬克思列寧主義在中國的創造性運用和發展，是被實踐證明了的關於中國革命和建設的正確的理論原則和經驗總結，是馬克思主義中國化的第一次歷史性飛躍。黨領導人民自力更生、發憤圖強，創造了社會主義革命和建設的偉大成就，實現了中華民族有史以來最為廣泛而深刻的社會變革，實現了一窮二白、人口眾多的東方大國大步邁進社會主義社會的偉大飛躍。我國建立起獨立的比較完整的工業體系和國民經濟體系，農業生產條件顯著改變，教育、科學、文化、衛生、體育事業有很大發展，人民解放軍得到壯大和提高，徹底結束了舊中國的屈辱外交。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民不但善於破壞一個舊世界、也善於建設一個新世界，只有社會主義才能救中國，只有社會主義才能發展中國。

全會提出，改革開放和社會主義現代化建設新時期，黨面臨的主要任務是，繼續探索中國建設社會主義的正確道路，解放和發展社會生產力，使人民擺脫貧困、盡快富裕起來，為實現中華民族偉大復興提供充滿新的活力的體制保證和快速發展的物質條件。黨的十一屆三中全會以後，以鄧小平同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，深刻總結新中國成立以來正反兩方面經驗，圍繞什麼是社會主義、怎樣建設社會主義這一根本問題，借鑒世界社會主義歷史經驗，創立了鄧小平理論，解放思想，實事求是，作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策，深刻揭示社會主義本質，確立社會主義初級階段基本路線，明確提出走自己的路、建設中國特色社會主義，科學回答了建設中國特色社會主義的一系列基本問題，制定了到二十一世紀中葉分三步走、基本實現社會主義現代化的發展戰略，成功開創了中國特色社會主義。

全會提出，黨的十三屆四中全會以後，以江澤民同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，堅持黨的基本理論、基本路線，加深了對什麼是社會主義、怎樣建設社會主義和建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的認識，形成了“三個代表”重要思想，在國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前捍衛了中國特色社會主義，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段公有製為主體、多種所有製經濟共同發展的基本經濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配製度，開創全面改革開放新局面，推進黨的建設新的偉大工程，成功把中國特色社會主義推向二十一世紀。

全會提出，黨的十六大以後，以胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，在全面建設小康社會進程中推進實踐創新、理論創新、制度創新，深刻認識和回答了新形勢下實現什麼樣的發展、怎樣發展等重大問題，形成了科學發展觀，抓住重要戰略機遇期，聚精會神搞建設，一心一意謀發展，強調堅持以人為本、全面協調可持續發展，著力保障和改善民生，促進社會公平正義，推進黨的執政能力建設和先進性建設，成功在新形勢下堅持和發展了中國特色社會主義。

全會強調，在這個時期，黨從新的實踐和時代特徵出發堅持和發展馬克思主義，科學回答了建設中國特色社會主義的發展道路、發展階段、根本任務、發展動力、發展戰略、政治保證、祖國統一、外交和國際戰略、領導力量和依靠力量等一系列基本問題，形成中國特色社會主義理論體系，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。黨領導人民解放思想、銳意進取，創造了改革開放和社會主義現代化建設的偉大成就，我國實現了從高度集中的計劃經濟體製到充滿活力的社會主義市場經濟體制、從封閉半封閉到全方位開放的歷史性轉變，實現了從生產力相對落後的狀況到經濟總量躍居世界第二的歷史性突破，實現了人民生活從溫飽不足到總體小康、奔向全面小康的歷史性跨越，推進了中華民族從站起來到富起來的偉大飛躍。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招，中國特色社會主義道路是指引中國發展繁榮的正確道路，中國大踏步趕上了時代。

全會提出，黨的十八大以來，中國特色社會主義進入新時代。黨面臨的主要任務是，實現第一個百年奮鬥目標，開啟實現第二個百年奮鬥目標新征程，朝著實現中華民族偉大復興的宏偉目標繼續前進。黨領導人民自信自強、守正創新，創造了新時代中國特色社會主義的偉大成就。

全會強調，以習近平同志為主要代表的中國共產黨人，堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，堅持毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀，深刻總結並充分運用黨成立以來的歷史經驗，從新的實際出發，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想。習近平同志對關係新時代黨和國家事業發展的一系列重大理論和實踐問題進行了深邃思考和科學判斷，就新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義、怎樣堅持和發展中國特色社會主義，建設什麼樣的社會主義現代化強國、怎樣建設社會主義現代化強國，建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨等重大時代課題，提出一系列原創性的治國理政新理念新思想新戰略，是習近平新時代中國特色社會主義思想的主要創立者。習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

全會指出，以習近平同志為核心的黨中央，以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，統籌國內國際兩個大局，貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，統攬偉大斗爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，堅持穩中求進工作總基調，出台一系列重大方針政策，推出一系列重大舉措，推進一系列重大工作，戰勝一系列重大風險挑戰，解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。

全會強調，黨的十八大以來，在堅持黨的全面領導上，黨中央權威和集中統一領導得到有力保證，黨的領導制度體係不斷完善，黨的領導方式更加科學，全黨思想上更加統一、政治上更加團結、行動上更加一致，黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力顯著增強。在全面從嚴治黨上，黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力顯著增強，管黨治黨寬鬆軟狀況得到根本扭轉，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，黨在革命性鍛造中更加堅強。在經濟建設上，我國經濟發展平衡性、協調性、可持續性明顯增強，國家經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，我國經濟邁上更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展之路。在全面深化改革開放上，黨不斷推動全面深化改革向廣度和深度進軍，中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，國家治理體系和治理能力現代化水平不斷提高，黨和國家事業煥發出新的生機活力。在政治建設上，積極發展全過程人民民主，我國社會主義民主政治制度化、規範化、程序化全面推進，中國特色社會主義政治制度優越性得到更好發揮，生動活潑、安定團結的政治局面得到鞏固和發展。在全面依法治國上，中國特色社會主義法治體係不斷健全，法治中國建設邁出堅實步伐，黨運用法治方式領導和治理國家的能力顯著增強。在文化建設上，我國意識形態領域形勢發生全局性、根本性轉變，全黨全國各族人民文化自信明顯增強，全社會凝聚力和向心力極大提升，為新時代開創黨和國家事業新局面提供了堅強思想保證和強大精神力量。在社會建設上，人民生活全方位改善，社會治理社會化、法治化、智能化、專業化水平大幅度提升，發展了人民安居樂業、社會安定有序的良好局面，續寫了社會長期穩定奇蹟。在生態文明建設上，黨中央以前所未有的力度抓生態文明建設，美麗中國建設邁出重大步伐，我國生態環境保護髮生歷史性、轉折性、全局性變化。在國防和軍隊建設上，人民軍隊實現整體性革命性重塑、重整行裝再出發，國防實力和經濟實力同步提升，人民軍隊堅決履行新時代使命任務，以頑強鬥爭精神和實際行動捍衛了國家主權、安全、發展利益 。在維護國家安全上，國家安全得到全面加強，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，為黨和國家興旺發達、長治久安提供了有力保證。在堅持“一國兩制”和推進祖國統一上，黨中央採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進“一國兩制”實踐行穩致遠打下了堅實基礎；堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。在外交工作上，中國特色大國外交全面推進，構建人類命運共同體成為引領時代潮流和人類前進方向的鮮明旗幟，我國外交在世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機，我國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。

全會指出了中國共產黨百年奮鬥的歷史意義：黨的百年奮鬥從根本上改變了中國人民的前途命運，中國人民徹底擺脫了被欺負、被壓迫、被奴役的命運，成為國家、社會和自己命運的主人，中國人民對美好生活的嚮往不斷變為現實；黨的百年奮鬥開闢了實現中華民族偉大復興的正確道路，中國僅用幾十年時間就走完發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟；黨的百年奮鬥展示了馬克思主義的強大生命力，馬克思主義的科學性和真理性在中國得到充分檢驗，馬克思主義的人民性和實踐性在中國得到充分貫徹，馬克思主義的開放性和時代性在中國得到充分彰顯；黨的百年奮鬥深刻影響了世界歷史進程，黨領導人民成功走出中國式現代化道路，創造了人類文明新形態，拓展了發展中國家走向現代化的途徑；黨的百年奮鬥鍛造了走在時代前列的中國共產黨，形成了以偉大建黨精神為源頭的精神譜系，保持了黨的先進性和純潔性，黨的執政能力和領導水平不斷提高，中國共產黨無愧為偉大光榮正確的黨。

全會提出，一百年來，黨領導人民進行偉大奮鬥，積累了寶貴的歷史經驗，這就是：堅持黨的領導，堅持人民至上，堅持理論創新，堅持獨立自主，堅持中國道路，堅持胸懷天下，堅持開拓創新，堅持敢於鬥爭，堅持統一戰線，堅持自我革命。以上十個方面，是經過長期實踐積累的寶貴經驗，是黨和人民共同創造的精神財富，必須倍加珍惜、長期堅持，並在新時代實踐中不斷豐富和發展。

全會提出，不忘初心，方得始終。中國共產黨立志於中華民族千秋偉業，百年恰是風華正茂。過去一百年，黨向人民、向歷史交出了一份優異的答卷。現在，黨團結帶領中國人民又踏上了實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路。全黨要牢記中國共產黨是什麼、要幹什麼這個根本問題，把握歷史發展大勢，堅定理想信念，牢記初心使命，始終謙虛謹慎、不驕不躁、艱苦奮鬥，不為任何風險所懼，不為任何干擾所惑，決不在根本性問題上出現顛覆性錯誤，以咬定青山不放鬆的執著奮力實現既定目標，以行百里者半九十的清醒不懈推進中華民族偉大復興。

全會強調，全黨必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，用馬克思主義的立場、觀點、方法觀察時代、把握時代、引領時代，不斷深化對共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識。必須堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅持系統觀念，統籌推進“五位一體”總體佈局，協調推進“四個全面”戰略佈局，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，全面深化改革開放，促進共同富裕，推進科技自立自強，發展全過程人民民主，保證人民當家作主，堅持全面依法治國，堅持社會主義核心價值體系，堅持在發展中保障和改善民生，堅持人與自然和諧共生，統籌發展和安全，加快國防和軍隊現代化，協同推進人民富裕、國家強盛、中國美麗。

全會強調，全黨必須永遠保持同人民群眾的血肉聯繫，踐行以人民為中心的發展思想，不斷實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益，團結帶領全國各族人民不斷為美好生活而奮鬥。全黨必須銘記生於憂患、死於安樂，常懷遠慮、居安思危，繼續推進新時代黨的建設新的偉大工程，堅持全面從嚴治黨，堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，做到難不住、壓不垮，推動中國特色社會主義事業航船劈波斬浪、一往無前。

全會決定，中國共產黨第二十次全國代表大會於2022年下半年在北京召開。全會認為，黨的二十大是我們黨進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事。全黨要團結帶領全國各族人民攻堅克難、開拓奮進，為全面建設社會主義現代化國家、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻，以優異成績迎接黨的二十大召開。

黨中央號召，全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，大力弘揚偉大建黨精神，勿忘昨天的苦難輝煌，無愧今天的使命擔當，不負明天的偉大夢想，以史為鑑、開創未來，埋頭苦幹、勇毅前行，為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥。我們堅信，在過去一百年贏得了偉大勝利和榮光的中國共產黨和中國人民，必將在新時代新征程上贏得更加偉大的勝利和榮光！