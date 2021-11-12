「元宇宙」概念股大火 央媒：短期熱炒不可取

國務院旗下經濟日報周五（12日）發表評論文章稱，「元宇宙」應是一項長期投資建設的系統性工程，其基本面還有待時間驗證，短期熱炒不可取。

文章指出，當前，A股市場「元宇宙」概念股受到資金追捧，11月剛過去一旬，就有相關概念股票漲幅超過60%甚至80%。客觀來說，「元宇宙」概念確實畫了一張行業發展的「大餅」，可能帶來長期投資機會。

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國內「元宇宙」概念與國外相去甚遠

但反觀國內被熱炒的「元宇宙」概念股，卻發現公司多為遊戲軟件公司，與國外互聯網公司的「元宇宙」概念相去甚遠。

那麼「元宇宙」究竟是如何定義？

簡單來說，就是與現實世界平行的虛擬世界。 Facebook創始人扎克伯格闡述元宇宙時表示，在元宇宙中，你將可以完成幾乎任何你能想象到的事情——與朋友和家人聚在一起，工作、學習、玩耍、購物、創造等等，這是完全不同的體驗，您可以親身體驗其中，而不僅僅是看著它。

文章指，判斷行業的成長性，首先要看應用終端是否普及，能否建立虛擬和現實的聯系。其次要有真實的內容建設和落地場景。

當「元宇宙」終端產品的銷量提升，帶動終端廠商、代工廠需求提升；內容公司開始提供出其他具有社交屬性的內容產品；不斷有新技術和公司對「元宇宙」的各個組成部分進行優化時，這個行業才真正開始走向成熟。

經濟日報並認為，「元宇宙」離進入尋常百姓家還很遙遠。過多的資金炒作題材概念，不利於資本市場健康發展。監管部門應密切關注市場動態、關注賬戶聯動、關註異常交易，依法依規嚴肅查處操縱市場行為，凈化市場生態。

責任編輯：李冰琪

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