【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興

美國就中美科技戰有新舉措。美國總統拜登（Joe Biden）周四簽署《安全設備法案》(Secure Equipment Act)，阻止中企華為和中興等被視為安全威脅的公司獲得美國監管機構頒發的新設備許可證。

《安全設備法案》稍早前在參議院和眾議院得到通過，拜登周四簽署。法案要求聯邦通信委員會(FCC)不再審查或批准任何對國家安全構成不可接受風險的設備的授權申請。

聯邦通訊委員會主席卡爾(Brendan Carr)表示，自2018年以來，該委員會已經批准了3,000多份華為的申請。卡爾說，這項法律將有助於確保華為和中興等公司的不安全設備不再被安裝入美國的通信網絡。

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為封堵中國通信設備公司，2020年6月30日，FCC發布官方聲明，正式將華為和中興列為所謂「構成國家安全威脅」的企業，禁止美國電信運營商利用政府補貼基金采購華為和中興的任何設備。

2021年3月，FCC根據《2019年安全和可信通信網絡法》宣布將華為、中興、海能達、海康威視和浙江大華5家中企列入「黑名單」。但上述規定僅適用於使用聯邦資金購買的設備，如果用民間資金或非聯邦政府資金購買「黑名單」企業的設備，該設備仍可使用。

早前有報道稱，《安全設備法案》旨在堵住這一「漏洞」，不讓任何華為和中興等「中國政府支持的公司」的設備進入美國的電信網絡。

在北京，外交部曾多次表示，美國在沒有任何證據的情況下，仍在濫用國家安全和國家權力打壓中國企業。

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責任編輯：尹航

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