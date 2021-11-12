六中全會強調兩個確立 堅定擁護習近平核心地位全黨就有定盤星（附直播回放）

中共十九屆六中全會昨日閉幕，通過中共建黨以來第三份「歷史決議」--《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，並決定中共二十大於2022年下半年在北京召開。

中共中央今早舉行新聞發布會，介紹十九屆六中全會精神。

全會是在重要歷史關頭召開的一次具有重大歷史意義的會議

中宣部分管日常工作的副部長王曉暉表示，在建黨百年之際，中共中央召開六中全會，全面總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗，是鄭重的歷史性、戰略性決策，體現中共重視和善於運用歷史規律的高度政治自覺，體現中共牢記初心使命、繼往開來的自信和擔當。

王曉暉說，中共十九屆六中全會是在重要歷史關頭召開的一次具有重大歷史意義的會議。全會審議通過的《決議》通篇融匯了百年來中國共產黨踐行為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命所進行的奮鬥、犧牲和創造，深刻揭示了「過去我們為什麼能夠成功、未來我們怎樣才能繼續成功」。

全會通過的《決議》共七個部分，在內容擺布上有兩個特點：

第一個特點是，與前兩個歷史決議主要總結中共歷史教訓、分清歷史是非不同，這次主要總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗。

從建黨到改革開放之初，中共歷史上的重大是非問題，前兩個歷史決議基本都解決了，其基本論述和結論至今仍然是適用的。改革開放以來，儘管中共工作中也出現過一些問題，但總體上中共和國家事業發展是順利的，前進方向是正確的，取得的成就是舉世矚目的。《決議》把著力點放在總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，符合實際，有利於推動全黨增長智慧、增進團結、增加信心、增強鬥志。二是重點總結新時代中共和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革和積累的新鮮經驗。

第二個特點是，中共十一屆三中全會召開二十周年、三十周年、四十周年也都作過了系統總結。基於此，這次《決議》突出中國特色社會主義新時代這個重點，用較大篇幅總結中共十八大以來的原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標誌性成果。這有利於引導全黨全國各族人民進一步堅定信心、聚焦我們正在做的事情，以更加昂揚的姿態邁進新征程、建功新時代。

全會強調「兩個確立」

全會公報指出，中共確立習近平中共中央核心、全黨核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

中央政策研究室主任江金權表示，確立習近平中共中央核心、全黨核心地位，是時代呼喚、歷史選擇、民心所向。堅定擁護和維護習近平核心地位，全黨就有定盤星，全國人民就有主心骨，中華「復興」號巨輪就有掌舵者，面對驚濤駭浪我們就能夠做到「任憑風浪起、穩坐釣魚船」。確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，我們黨就能在中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局深度演進互動的復雜條件下，堅持正確前進方向，乘風破浪不迷航；就能始終把握發展規律，運用科學世界觀和方法論謀劃事業發展、應對風險挑戰，帶領全國各族人民不斷開辟中華民族偉大復興的光明前景。

王曉暉表示，對習近平新時代中國特色社會主義思想的概括和闡述，是全會《決議》的一個突出亮點，也是一個重大貢獻。《決議》在中共十九大報告「八個明確」的基礎上，用「十個明確」對習近平新時代中國特色社會主義思想的核心內容作了進一步概括。《決議》還從13個方面分領域總結了新時代中共和國家事業取得的成就，並重點概括了其中的原創性的理念和思想。

中共十九屆六中全會通過第三份歷史決議 中共二十大明年下半年召開

中共十九屆六中全會公報全文

責任編輯：林佩怡、尹航