【內地疫情】大連昨增52宗本土 鍾南山：精準防控不能層層加碼

內地新冠疫情持續，遼寧省昨日（11日）新增52例冠病本土確診病例，近兩天的新增病例全部來自大連市。中國工程院院士鍾南山昨指出，「精準防控非常重要，但不能層層加碼，這會影響經濟發展。」

國家衛健委通報，昨日內地新增98宗新冠確診，其中79宗為本土確診，其餘為境外確診。

本土確診除了遼寧的52宗之外，河南有12宗，北京6宗，黑龍江5宗，河北2宗，江西和雲南各1宗。

據第一財經報道，鍾南山在2021年全球市長論壇全體大會上表示，目前全球各國主要有四種防疫方法，包括強力控制、壓制、遏制和不採取任何措施。現在總結看來，強力控制和壓制是有效的，必須要這麽做。中國主要采取強力控制的方法，政府要考慮的是如何平衡全民健康與經濟發展。一方面要做到精準防控，另一方面要重啟經濟。

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完全開放需從三方面努力

什麽時候才能開放，走向正常？鍾南山指出了幾個前提，首先是目前全球因新冠病毒感染的病死率超過1%，但還需要繼續降下來，其次是傳播系數也要降下來，這樣才能完全開放。

具體而言，可以從三方面入手，一是全民接種疫苗；二是社區防控常態化，但不能加碼；三是要研究有效藥物。

鍾南山表示，在疫苗接種方面，現在需要考慮的是打第三劑加強針，從全球的情況來看，不管是西方的疫苗還是中國的疫苗，半年內效果較好，但半年後效果減弱，這是現實，這個問題全球都沒解決，未來仍然需要做進一步研究。從最新的資料來看，第三針接種後抗體增加很快，和接種兩劑疫苗的最高點差不多，所以免疫時間會更長。

目前疫情 鍾南山有信心較快控制

至於目前內地疫情，鍾南山表示，「現在有兩個不利因素，第一個就是這次在西北散發比較多一些，增加了追蹤的難度；第二個不利因素就是冬季，在北方人們聚集得比較多。但只要中國繼續采取比較嚴格的防疫舉措，及時發現感染鏈、加強對密接者的檢測，我想還是能夠比較快控制，我不太擔心會大量傳播。」

責任編輯：李冰琪

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