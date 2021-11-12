【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周四（11日）表示，美中在印太的激烈競爭，不一定演變成新的冷戰。

值中國國家主席習近平稍早向亞太經合組織（APEC）工商領導人發表視像演講時，也提到以意識形態劃線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的，強調亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。【按此看詳細報道】

美國新聞網站Politico等外媒相繼引述消息報道，習近平與美國總統拜登暫定在下周一（15日）晚上，舉行視像峰會。而在可能舉行的視像峰會前，兩人預計將於周五（12日）舉行APEC領導人非正式會議上線上講話。

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曾說希望與中國共存

▲ 美國國家安全顧問沙利文早前表示，美國不尋求改變中國，希望與中國共存。（資料圖片）

在峰會召開前，沙利文向澳洲一個智庫演說，提到有人認為美中即將進入新冷戰或走向衝突，但其實可以選擇不這樣做，而是朝向拜登所指的激烈競爭，將在包括經濟、科技等多個方面激烈競爭，並將捍衛其價值觀。他又表示，在可預見的未來，中國會是國際體制的重要成員之一。

沙利文又表示，美國與英國及澳洲建立印太安全夥伴關係，又透過與日本、印度及澳洲的四方安全對話（Quad），向地區提供新冠疫苗；還有與歐盟成立貿易及技術委員會，在新興科技領域抗衡中國，都是美國建立全球同盟網的策略一部分。

他強調，美國從阿富汗撤軍，就是為了更多地關注印太地區，降低這裡發生衝突的風險。據美國之音，沙利文又表示，美國是印太地區的一個常駐性大國。

而他重申，美國加強參與印太事務，不意味美國忽視歐洲等其他地區。

值得一提的是，沙利文日前接受訪問時，提到美國不尋求改變中國，希望與中國共存。有分析認為，沙利文的言論是在中美元首峰會前，向北京釋放一些善意。

尋求與中國「共存」？美國對華新話語陷阱

責任編輯：林佩怡

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