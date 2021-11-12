  • 23°C
香港時間 : 20211112日 (五) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰（第二版）

國情動向 16:11 2021/11/12

分享：

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周四（11日）表示，美中在印太的激烈競爭，不一定演變成新的冷戰。

*16：10 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人周五（12日）汪文斌表示，以競爭定義中美關係，不符合兩國關係實際，促美正確看待中美關係互利共贏的本質，採取理性務實對華政策，加強溝通深化合作，妥善管控分歧。

中國國家主席習近平稍早向亞太經合組織（APEC）工商領導人發表視像演講時，也提到以意識形態劃線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的，強調亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。【按此看詳細報道】

美國新聞網站Politico等外媒相繼引述消息報道，習近平與美國總統拜登暫定在下周一（15日）晚上，舉行視像峰會。而在可能舉行的視像峰會前，兩人預計將於周五（12日）舉行APEC領導人非正式會議上線上講話。

美媒：習近平或邀請拜登出席北京冬奧

美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議

曾說希望與中國共存

在峰會召開前，沙利文向澳洲一個智庫演說，提到有人認為美中即將進入新冷戰或走向衝突，但其實可以選擇不這樣做，而是朝向拜登所指的激烈競爭，將在包括經濟、科技等多個方面激烈競爭，並將捍衛其價值觀。他又表示，在可預見的未來，中國會是國際體制的重要成員之一。

沙利文又表示，美國與英國及澳洲建立印太安全夥伴關係，又透過與日本、印度及澳洲的四方安全對話（Quad），向地區提供新冠疫苗；還有與歐盟成立貿易及技術委員會，在新興科技領域抗衡中國，都是美國建立全球同盟網的策略一部分。

他強調，美國從阿富汗撤軍，就是為了更多地關注印太地區，降低這裡發生衝突的風險。據美國之音，沙利文又表示，美國是印太地區的一個常駐性大國。
而他重申，美國加強參與印太事務，不意味美國忽視歐洲等其他地區。

汪文斌表示，國際關係當中存在一定的競爭，但應是遵守國際關係基本準則基礎上的良性競爭，反對把自家規則當國際規則、強迫別國遵守的不公平競爭，反對以競爭為名損害別國主權、干涉他國內政的不正當競爭，反對打著競爭旗號限制別國發展，剝奪他國正當權益的不道德競爭。

他指出，中美既有分歧，也存在廣泛共同利益，以競爭定義中美關係，既不符合兩國關係的實際，也同美國對華政策自相矛盾。美方應該正確看待中美關係互利共贏的本質，採取理性務實的對華政策，同中方一道加強對華溝通，深化互利合作，妥善管控分歧，走相互尊重、和平共處、合作共贏之路。

尋求與中國「共存」？美國對華新話語陷阱

值得一提的是，沙利文日前接受訪問時，提到美國不尋求改變中國，希望與中國共存。有分析認為，沙利文的言論是在中美元首峰會前，向北京釋放一些善意。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議 中方曾這樣回應（第三版）
2021/11/11
美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議 中方曾這樣回應（第三版）
習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義
2021/11/10
習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義
習近平：亞太地區不能回到冷戰時對立割裂狀態
2021/11/11
習近平：亞太地區不能回到冷戰時對立割裂狀態
美媒：習近平或邀請拜登出席北京冬奧
2021/11/11
美媒：習近平或邀請拜登出席北京冬奧
尋求與中國「共存」？美國對華新話語陷阱
2021/11/11
尋求與中國「共存」？美國對華新話語陷阱

你可能感興趣

美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議 中方曾這樣回應（第三版）
10:46 2021/11/11
美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議 中方曾這樣回應（第三版）
習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義
12:52 2021/11/10
習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義
習近平：亞太地區不能回到冷戰時對立割裂狀態
10:38 2021/11/11
習近平：亞太地區不能回到冷戰時對立割裂狀態
亞太 拜登 亞太經合組織 政治 習近平 地緣政治 APEC 美國 中國

下一篇文章

華官員指中美競爭非拳擊賽 京冀美共同推動元首會晤取得成功（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中共十九屆六中全會公報全文
中共十九屆六中全會公報全文
中共十九屆六中全會通過第三份歷史決議 中共二十大明年下半年召開（附公報）
中共十九屆六中全會通過第三份歷史決議 中共二十大明年下半年召開（附公報）
美媒：習近平或邀請拜登出席北京冬奧
美媒：習近平或邀請拜登出席北京冬奧
六中全會強調兩個確立 堅定擁護習近平核心地位全黨就有定盤星（附直播回放）
六中全會強調兩個確立 堅定擁護習近平核心地位全黨就有定盤星（附直播回放）
布林肯︰若北京攻台 美國與盟友將採取行動（第二版）
布林肯︰若北京攻台 美國與盟友將採取行動（第二版）
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款