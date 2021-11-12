【六中全會】中央政策研究室：民主不能由西方定義 斥美要分裂世界

中共十九屆六中全會昨日閉幕，中共中央周五（12日）上午舉行新聞發布會，介紹六中全會精神。中央政策研究室主任江金權談及民主時，稱民主不是西方國家的專利，更不能由西方國家來定義，又批評美國將辦民主峰會，目的是要打壓他國、分裂世界。

六中全會提到發展全過程人民民主，江金權表示，這是中共中央總書記習近平總結中國民主政治建設的實踐提出的一個重大命題。他強調，中共從國內外政治發展得失中深刻認識到，中國的政治文明和政治制度必須深深紮根於中國社會土壤，照抄照搬他國政治制度行不通，甚至會把國家前途命運葬送掉。

資本遊戲非真民主 強加給別國造成「水土不服」

他強調，民主不是西方國家的專利，更不能由西方國家來定義，認為民主的本意是人民當家作主，指一些西方國家引以為傲的選舉民主，實際是資本支配的選舉、資本集團的遊戲，是有錢人的「民主」，不是真民主。

▲ 中央政策研究室主任江金權

他續指，世界上民主樣式不可能千篇一律，即使西方各國，民主制度、形式也非完全相同。至於說哪個國家的民主好或不好，各國人民有直接的感受，最有發言權，不應由外部少數人指手畫腳來評判。他不點名批評一些西方國家民主呈現空心化亂象，連本國人民都越來越不滿，卻肆意把自己所謂民主模式強加給別國，造成「水土不服」，給相關國家人民造成深重災難和痛苦，世界人民已看得越來越清楚。

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指西方民主問題堆積如山 美搞民主峰會諷刺

江金權引用美國廣播公司10月公布的最新民調結果，指全球57%受訪者、美國72%受訪者認為，美國不是民主的良好樣板；另一項民調顯示，超過81%美國民眾對美國民主表示擔憂。而美國民調機構最新公布的兩次民調結果顯示，中國民眾對中國黨和政府的滿意度分別為95%和98%。「孰優孰劣，明眼人一看自明、一看自知。」

他批評，美國將於下月召集所謂民主峰會，企圖重振西方民主，在西方國家民主問題堆積如山的背景下召開這次峰會，簡直是一個莫大的諷刺，目的無非是要打壓他國、分裂世界，把世界劃分成兩個陣營或者多個陣營，結果只能是越描越黑。

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不接受「教師爺」般說教 抵制多黨輪流執政思潮

他說，中共和中國人民歡迎有益的建議和善意的批評，但絕不接受「教師爺」般頤指氣使地說教。而發展社會主義民主政治，是中共一貫追求。十八大以來，以習近平為核心的黨中央堅持中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅決抵制西方所謂「憲政」、多黨輪流執政、「三權鼎立」政治思潮的侵蝕影響，走出了一條發展全過程人民民主的民主道路。

江金權解釋，中國全過程人民民主是一個完整的制度鏈條，包括選舉民主、協商民主、社會民主、基層民主、公民民主等民主政治的全部要素，涵蓋了民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督等民主過程的一切領域，不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主，以多樣、暢通、有序的民主渠道，有效保證了全體人民依法通過各種途徑和形式管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務。中國人民有著高度的政治制度自信，根本原因就在於我國全過程人民民主是民主含量高、民主成色足、深受中國人民歡迎的民主，這才是真正的人民民主。

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中共十九屆六中全會公報全文

責任編輯：林佩怡

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