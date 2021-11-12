【六中全會】中財辦韓文秀：共同富裕不是「殺富濟貧」 絕不能逼捐

中共十九屆六中全會昨日閉幕，中共中央今早舉行新聞發布會，介紹十九屆六中全會精神。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀在新聞發布會上指出，共同富裕不是「殺富濟貧」，慈善捐贈是自願行為，不能逼捐。

慈善捐贈是自願行為

談及共同富裕，韓文秀表示，企業家為共同富裕做貢獻有多種渠道和方式，最基本的就是要做到合法誠信經營，照章納稅，履行社會責任，善待員工和客戶，保護勞動者和消費者合法權益，辦好自己的企業，為社會創造財富，這是企業的「本分」，也是為共同富裕做貢獻的「正道」。

同時，他續指，國家鼓勵支持企業和企業家在有意願、有能力的情況下積極參與公益慈善事業，這在客觀上也會起到第三次分配的作用。隨著中國企業不斷發展壯大和更多的人富起來，加上國家激勵政策的完善，中國的公益慈善事業將會迎來一個大發展。

但是，他強調，慈善捐贈是自願行為，絕不能「殺富濟貧」「殺富致貧」，不能搞「逼捐」，因為那不符合共同富裕的本意，也不可能達到共同富裕的目的。

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▲ 中央財經委員會辦公室副主任韓文秀

努力使分配結構兩頭更小 中間更大

此外，他亦提到，再分配要增強對分配差距的調節功能，通過完善稅收製度、提高直接稅比重、加強稅收征管，更好發揮收入調節功能。同時，要健全社會保障體系，完善轉移支付制度，加大對低收入者和困難地區的支持與幫扶，更好地發揮兜底提低的作用，努力使橄欖型分配結構的兩頭更小一些、中間更大一些。再分配也要處理好效率和公平的關系，既促進公平，又考慮效率，防止顧此失彼。

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責任編輯：李冰琪