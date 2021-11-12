  • 25°C
香港時間 : 20211112日 (五) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐盟擬推460億美元基建計劃 抗衡中國「一帶一路」

國情動向 13:10 2021/11/12

分享：

彭博報導，歐盟將在下周公布規模超過400億歐元（459億美元）的科技和基礎設施支出戰略，以抗衡中國的「一帶一路」行動。

據彭博取得的一份草案，歐盟的這項「全球門戶」（Global Gateway）計劃，將側重於數碼、交通、能源及貿易等領域，旨在提升歐洲在全球的利益和競爭力，同時促進可持續的環境標準和價值觀，例如民主、人權和法治。

「全球門戶」計畫是此前在七國集團（G7）峰會上首次對外提出，以美國為首的國家達成了一項協議，各國領導人同意發起一個名為「重建更美好世界」（Build Back Better World，B3W）的全球基建計畫，為發展中國家不斷成長的基建需求提供幫助，並以一項更環保的計畫，抗衡中國的「一帶一路」倡議。 

抗衡中國「一帶一路」？歐盟推動「全球門戶」計劃

抗衡中國一帶一路 美國擬明年在全球投資多個大型基建（第二版）

歐盟的文件稱，全球門戶計畫將「為歐盟在全球基礎設施方面的廣泛投資提供一個傘形品牌」，以允許成員國之間進行更好的協調，擴大與國際和地區合作伙伴的合作。

根據草案，歐盟除了提供數十億歐元的贈款外，還將從其歐洲可持續發展基金(EFSD+)機制中提供400億歐元擔保。相關文件還指出，根據歐盟目前到2027年底的預算周期，通過其全球歐洲（Global Europe）發展援助計劃，對網絡互聯互通的投資預計將大幅增加，總預算為795億歐元。

中財辦：歡迎各國參與共建「一帶一路」

對於歐美相繼宣布基建計畫，中央財經委員會辦公室副主任韓文秀在中共中央新聞發布會上表示，共建「一帶一路」不是中國一家的獨奏，而是共建國家的合唱。當前，全球特別是發展中國家基礎設施投資有很大的缺口，歡迎各國參與共建「一帶一路」，對國際上有利於加強互聯互通、實現共同發展的合作倡議持開放態度。

韓文秀續指，「一帶一路」倡議提出8年，面對百年變局和世紀疫情相互交織的影響，始終堅持共商共建共享原則，秉持開放、綠色、廉潔理念，致力於高標準、惠民生、可持續的合作項目，使「一帶一路」建設不斷適應新形勢，呈現新氣像。該倡議除重視共建綠色、可持續發展，亦提倡包容、創新發展，堅持民生優先，支持沿線國家發展數字經濟，彌合「數字鴻溝」，加強創新合作，共享新一輪科技革命和產業變革的成果。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

美新招牽制中國？克里謀這樣把「一帶一路」與減排綑綁
2021/08/27
美新招牽制中國？克里謀這樣把「一帶一路」與減排綑綁
抗衡中國「一帶一路」？歐盟推動「全球門戶」計劃
2021/09/16
抗衡中國「一帶一路」？歐盟推動「全球門戶」計劃
【中美角力】美國計劃拉丁美洲開展項目 抗衡中國一帶一路
2021/09/27
【中美角力】美國計劃拉丁美洲開展項目 抗衡中國一帶一路
抗衡中國一帶一路 美國擬明年在全球投資多個大型基建（第二版）
2021/11/09
抗衡中國一帶一路 美國擬明年在全球投資多個大型基建（第二版）

你可能感興趣

美新招牽制中國？克里謀這樣把「一帶一路」與減排綑綁
10:58 2021/08/27
美新招牽制中國？克里謀這樣把「一帶一路」與減排綑綁
抗衡中國「一帶一路」？歐盟推動「全球門戶」計劃
15:44 2021/09/16
抗衡中國「一帶一路」？歐盟推動「全球門戶」計劃
【中美角力】美國計劃拉丁美洲開展項目 抗衡中國一帶一路
19:24 2021/09/27
【中美角力】美國計劃拉丁美洲開展項目 抗衡中國一帶一路
七大工業國集團 外交 人權 可持續發展 一帶一路 歐盟 美國 中國

上一篇文章

習近平：全面總結中共百年歷史經驗 對開創未來具重大意義

下一篇文章

「習拜會」前 中國官員指中美競爭不是拳擊賽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中共十九屆六中全會公報全文
中共十九屆六中全會公報全文
【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）
【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）
布林肯︰若北京攻台 美國與盟友將採取行動（第二版）
布林肯︰若北京攻台 美國與盟友將採取行動（第二版）
中共十九屆六中全會通過第三份歷史決議 中共二十大明年下半年召開（附公報）
中共十九屆六中全會通過第三份歷史決議 中共二十大明年下半年召開（附公報）
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
【雙11】監管重壓下冷處理？內地雙十一電商「戰報」低調
【雙11】監管重壓下冷處理？內地雙十一電商「戰報」低調
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款