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「習拜會」前 中國官員指中美競爭不是拳擊賽

國情動向 13:07 2021/11/12

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國家主席習近平與美國總統拜登，據報下周一（15日）將舉行線上峰會。在中美元首峰會前，有中國官員表示，中美競爭不是要把對方淘汰出局的拳擊比賽；美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）亦稱，美中在印太的激烈競爭，不一定演變成新的冷戰。

分析認為，兩國官員釋出善意，為「習拜會」營造良好氣氛。

路透引述一名中國官員稱，北京熱衷於避免對抗，專注於「積極競爭」，同時推動在氣候危機和結束新冠疫情等問題上的合作。

該官員表示，近日中美在聯合國氣候大會期間達成強化氣候行動聯合宣言，為即將舉行的峰會傳遞正面信號。他並形容中美之間是一場高爾夫球比賽，雙方都專注於自己的更好表現，而不是拳擊比賽，試圖將對方淘汰出局。

另一邊廂，沙利文周四（11日）向澳洲一個智庫演說時，提到有人認為美中即將進入新冷戰或走向衝突，但其實可以選擇不這樣做，而是朝向拜登所指的激烈競爭，將在包括經濟、科技等多個方面激烈競爭，並將捍衛其價值觀。

沙利文日前接受訪問時，亦提到美國不尋求改變中國，希望與中國共存。被指在峰會前向北京釋放一些善意。

美媒：習近平或邀請拜登出席北京冬奧

【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰

責任編輯：林佩怡

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