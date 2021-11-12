習近平：全面總結中共百年歷史經驗 對開創未來具重大意義

中共十九屆六中全會昨日閉幕，通過黨史上第三份歷史決議。新華社今日刊發，中共中央總書記習近平9月主持黨外人士座談會時，提到今年是中國共產黨成立100周年，中國處於實現中華民族偉大復興關鍵時期，全面總結中國共產黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，對開創未來等具有十分重大的意義。

據新華社，中共中央9月10日在中南海召開黨外人士座談會，就中共中央關於中國共產黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議，聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。

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重大歷史時刻 總結敢於善於鬥爭經驗

習近平強調，要繼續團結帶領全國各族人民實現第二個百年奮鬥目標，需要全面總結黨在百年歷程中取得的應對變局、把握大局、開創新局的歷史經驗，探索中國革命道路、建設道路、改革道路的歷史經驗，團結帶領人民推進民族復興的歷史經驗，敢於鬥爭、善於鬥爭的歷史經驗，以及自我革命的歷史經驗，推動全黨形成嶄新的精神風貌、空前的團結統一、高度的政治自覺，實現黨和國家興旺發達、長治久安。

而今年是中國共產黨成立100周年。當今世界正經歷百年未有之大變局，中國正處於實現中華民族偉大復興關鍵時期。中共中央認為，在這一重大歷史時刻，全面總結中國共產黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，對統一全黨思想、堅定信心、開創未來，對認識歷史規律、增強歷史自覺、掌握歷史主動，對推動全黨牢記初心使命、團結帶領全國各族人民奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利，具有十分重大的意義。因此，中共中央決定，專門用一次全會來全面總結中國共產黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗。

他指出，歷史證明，中共百年奮鬥歷史，包含中國共產黨和各民主黨派肝膽相照、攜手前進的同心奮鬥史：希望各民主黨堅持正確的歷史觀、大局觀、發展觀，不斷夯實多黨合作的共同思想政治基礎。

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責任編輯：林佩怡

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