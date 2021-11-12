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【六中全會】關於中共十九屆六中全會決議 這些重點你要知

國情動向 13:49 2021/11/12

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中共十九屆六中全會通過中共建黨以來第三份「歷史決議」——《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》（下稱《決議》）。這份決議有哪些重點？

用三句話評價《決議》

中央黨史和文獻研究院院長曲青山介紹，

《決議》是一篇馬克思主義的綱領性文獻；

是新時代中國共產黨人牢記初心使命、堅持和發展中國特色社會主義的政治宣言；

是以史為鑒、開創未來、實現中華民族偉大復興的行動指南。

《決議》的內容特點

《決議》共七個部分，在內容擺布上有兩個特點：第一個特點是，與前兩個歷史決議主要總結黨的歷史教訓、分清歷史是非不同，這次主要總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗。從建黨到改革開放之初，中共歷史上的重大是非問題，前兩個歷史決議基本都解決了，其基本論述和結論至今仍然是適用的。改革開放以來，儘管中共工作中也出現過一些問題，但總體上中共和國家事業發展是順利的，前進方向是正確的，取得的成就是舉世矚目的。《決議》把著力點放在總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，符合實際，有利於推動全黨增長智慧、增進團結、增加信心、增強鬥志。二是重點總結新時代中共和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革和積累的新鮮經驗。

【六中全會】中央政策研究室：民主不能由西方定義 斥美要分裂世界

六中全會強調兩個確立 堅定擁護習近平核心地位全黨就有定盤星（附直播回放）

第二個特點是，中共十一屆三中全會召開二十周年、三十周年、四十周年也都作過了系統總結。基於此，這次《決議》突出中國特色社會主義新時代這個重點，用較大篇幅總結中共十八大以來的原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標誌性成果。這有利於引導全黨全國各族人民進一步堅定信心、聚焦我們正在做的事情，以更加昂揚的姿態邁進新征程、建功新時代。

《決議》的突出亮點和重大貢獻

中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉表示，對習近平新時代中國特色社會主義思想的概括和闡述，是《決議》的一個突出亮點，也是一個重大貢獻。

《決議》在中共十九大報告「八個明確」的基礎上，用「十個明確」對習近平新時代中國特色社會主義思想的核心內容作了進一步概括。《決議》還從13個方面分領域總結了新時代中共和國家事業取得的成就，並重點概括了其中的原創性的理念和思想。

責任編輯：尹航

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