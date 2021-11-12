余永定料明年全球經濟形勢樂觀 但不排除黑天鵝事件出現

中國社科院學部委員、前中國人民銀行顧問余永定周五（12日）表示，對於明年全球經濟形勢持樂觀態度，但不排除各種黑天鵝事件出現的可能性。他又認為，目前國際上對中國資本市場的問題有點誇大，恒大問題對金融機構影響可控。

路透報道，余永定在財新峰會上表示，世界經濟形勢應該趨好，但全球通貨膨脹形勢正在惡化，美國尤其如此。他指出，美國除非疫情再次惡化，全球經濟應保持回升，各國並未因通脹而立即改變政策，但都在調整和準備調整貨幣政策。

▲ 余永定（資料圖片）

他認為，各國政府在宏觀經濟正常化過程中政策調整，對中國的影響非常值得思考。要考慮是貿易渠道、資本流動渠道等哪個渠道影響中國，也要考慮會撞到中國的哪些重要的部分經濟變量，比如經濟增長、制約宏觀經濟經濟政策制定，特別是其可能對人民幣匯率會有很大的衝擊。

中國金融保持穩定 恒大影響可控

另外，余永定指國外投資者不必太擔心中國金融市場會出現嚴重問題，稱中國金融市場的發展對世界經濟發展將是一個plus（加法），而不是minus（減法）。

他又認為國際對中國資本市場問題有點誇大，從中國的不良債權率等指標看，中國金融保持穩定，恒大影響可控。

他並表示，中國市場對海外的溢出影響有限，指中國仍有較強的資本管制。

責任編輯：林佩怡

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