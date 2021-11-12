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北交所：開市工作準備就緒 下周一開市

經濟脈搏 18:51 2021/11/12

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據北京證券交易所網站周五（12日）宣布，目前北交所開市各項工作已準備就緒，定於下周一（15日）開市，內地第三間證券交易所將正式亮相。

據北交所新聞稿稱，截至周五，累計有超210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超400萬戶。共有112間證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。

同時，北交所表示，10間已完成公開發行等程序的企業，將直接在北交所上市，而71家存量精選層公司平移至北交所上市的相關流程已履行完畢，屆時81家公司將成為北交所首批上市公司。

此前，中國漢鑫科技、大地電氣等10間創新層企業周三（11日）晚同時公告稱，經北交所同意，公司股票將於下周一在北交所上市。

北交所又表示，目前開市涉及的技術系統已完成改造升級，各證券公司、信息商和基金公司相關係統已完成配套改造。北交所內部機構配置、人員配備均已到位。

服務創新型中小企 料不衝擊滬深市場

國家主席習近平9月初宣布，為深化新三板改革，中國將設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。這是時隔30多年，內地迎來又一個全國性證券交易所，形成北京、上海、深圳三足鼎立之勢。

據中國證券報，按下周一起施行的《北京證券交易所交易規則（試行）》，新股上市首日不設漲跌幅限制，但盤中股票價格較當日開盤價上漲或下跌達到或超過30%、60%的，股票盤中臨時停牌10分鐘。除新股上市首日外，北交所股票全時段實施價格漲跌幅限制，限制範圍是前收盤價的上下30%。

報道並引述業內人士表示，北交所開市不會對滬深交易所造成衝擊和影響，除了前者市場規模不大，定位也有差異。

中信建投證券投行委委員、董事總經理李旭東表示，北交所上市公司多數市值偏低，融資規模偏小，對滬深市場資金分流有限。北交所主要服務創新型中小企業，後者所處產業發展階段更早，將為投資者提供更多投資選擇。

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責任編輯：林佩怡

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