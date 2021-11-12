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內地「時空伴隨」篩查引民怨 醫生聯署質疑耗資源

社會熱點 19:47 2021/11/12

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內地疫情未見緩和，多地嚴格執行「時空伴隨」防疫措施，大範圍篩查與確診者軌跡重疊的人員。四川數名醫生發表聯名公開信，質疑「時空伴隨」措施將耗費衛生資源，並導致大眾恐慌情緒增長。對疫情長期化下能否持續如此，頗有疑慮。

值得一提的是，中國工程院院士鍾南山近日也表示，疫情難題在於怎麼平衡重啟經濟和控制疫情，這需要精準防控，但不意味層層加碼，加碼太多就會影響經濟發展。

「時空伴隨」定義廣 或需檢測隔離

目前，內地各省市對「時空伴隨者」的定義和規定並不一致，但通常是指個人與確診者在同一「時空網格」（800米乘800米範圍內）共同停留超過10分鐘；且最近14日內，任何一方的手機號碼，累計停留該地時長超過30小時以上。

舉例而言，一名感染者14天內到過某地，而其他人又在這14天的軌迹與感染者有過交集，無論是身體上擦肩而過，還是通訊信號上的漂移，都可能被認定為「時空伴隨者」。相關人員將在事後1至2周接獲通知，除了向所在社區報備，也需進行核酸檢測並就地隔離。有不少民眾擔憂出門會與確診者有交集，成為「時空伴隨者」，被迫待在家中。

與時空伴隨者同處網格範圍。（成都應急管理局微博圖片）

關注資源耗費、公眾恐慌、生活被干擾

不過，如此大範圍的社區篩查措施，近來受到內地學者質疑。中國「公共衞生之父」陳志潛的女兒、四川大學華西第四醫院主任醫生陳芙君等3人本周一（8日）聯名發表公開信，表示目前疫情流行狀態亟需專家評估，並調整優化防控措施。

【內地疫情】防疫催生新名詞 一文看懂何為「時空伴隨者」

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信中指出，時空伴隨措施使社區篩查範圍擴大，應關注措施所帶來的醫療資源擠兌、衞生資源耗費、公眾恐慌情緒成長，和人民正常工作生活被干擾等負面影響，並考慮該項措施在今後疫情長期常態化管理中的可持續性。

面對質疑，四川省副省長楊興平周三（10日）召開公共衛生專家座談會，聽取包括陳芙君在內等專家學者意見，並指「會充分吸收專家意見，持續優化疫情防控政策」。

全球健康專家馬蒂娜．梅滕（Martina Merten）則表示，從公共衛生角度來看，大範圍且緊密追蹤確診者的接觸者，的確能有效控制疫情；但大部分國家因確診人數太多而無法採取類似措施，而且非常難以實行，因為「如此嚴格追蹤足迹侵犯隱私，歐盟國家大部分的人都無法接受」。

責任編輯：易燕丹

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