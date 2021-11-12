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銀保監要求穩定地價樓價 遏制樓市泡沫化傾向

經濟脈搏 21:17 2021/11/12

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銀保監今日（12日）召開會議，要求各級機關做好穩地價、穩樓價、穩預期的工作，遏制樓市金融化泡沫化傾向，同時毫不鬆懈地防範及化解金融風險。

會議要求，要聚焦服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革3項任務。其中提出，要增強金融服務新發展格局的能力，準確貫徹新發展理念，推動構建新發展格局，進一步實現經濟全面恢復和良性循環。完善金融支持科技創新體系，引導金融機構加大對先進製造業、戰略性新興產業支持力度。

平衡好穩增長和防風險的關係，堅決守住不發生系統性金融風險底線；穩地價樓價及預期，遏制樓市金融化泡沫化傾向，健全房地產調控長效機制，促進產業穩定健康發展；加大不良資產處置力度，持續整治影子銀行業務，加快推動高風險金融機構風險化解，嚴厲打擊違法違規金融活動。

另外，要持續深化金融業改革開放，全面覆蓋、統籌協調、有力有效的現代金融監管體系。加強監管能力建設，提高監管透明度和法治化水平。

會議還傳達了六中全會和總書記習近平重要講話精神，並講述第三份「歷史決議」的內容，包括確立習近平為黨中央及全黨核心。

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責任編輯：陳建錫

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