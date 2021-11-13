習近平APEC會議講話 提出重點做好這四件事

中國國家主席習近平周五（12日）傍晚在北京以視頻方式，出席亞太經合組織（APEC）第28次領導人非正式會議並發表講話。習近平表示，開放是亞太合作的生命線。要堅持開放的地區主義，推進區域經濟一體化，早日建成高水平亞太自由貿易區。要踐行真正的多邊主義，堅持對話而不對抗、包容而不排他、融合而不脫鉤。

習近平指出，今年是中國加入亞太經合組織30周年。這30年，是中國深化改革、擴大開放的30年，也是亞太經濟合作不斷擴展的30年。亞太成為全球最具增長活力和發展潛力的地區，為世界經濟增長和地區人民福祉作出了積極貢獻。

習近平稱，亞太經合組織要推進落實2040年布特拉加亞願景（Putrajaya Vision 2040），構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體，重點要做好以下幾件事。

第一，推動抗疫合作和經濟復甦。早日戰勝疫情、恢復經濟增長，是當前亞太各成員最重要的任務。要科學應對疫情，深化國際合作，促進疫苗研發、生產、公平分配。中國宣佈全年將努力對外提供20億劑疫苗，迄今已提供超過17億劑。不久前，中方提出了全球疫苗合作行動倡議，明確未來3年內提供30億美元，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。中方歡迎亞太經合組織促進關鍵物資流通和人員安全往來倡議，將繼續向「應對疫情和經濟復甦」子基金提供支持，助力各成員恢復和發展經濟。

第二，構建開放型亞太經濟。開放是亞太合作的生命線。要堅持開放的地區主義，推進區域經濟一體化，早日建成高水平亞太自由貿易區。要踐行真正的多邊主義，堅持對話而不對抗、包容而不排他、融合而不脫鉤，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。中方期待《區域全面經濟夥伴關係協定》明年如期生效，已申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》。

第三，促進創新增長和數字經濟發展。創新是引領世界發展的重要動力。要堅持創新驅動大方向，全面平衡落實亞太經合組織《互聯網和數字經濟路線圖》，為創新和生產力發展構建開放、公平、公正、非歧視的環境。加強數字基礎設施建設，加快數字轉型，努力彌合「數字鴻溝」，推動數字經濟全面發展。中國提出促進數字時代互聯互通倡議，支持加強數字經濟國際合作，已申請加入《數字經濟夥伴關係協定》。

第四，實現包容可持續發展。要堅持人與自然和諧共生，積極應對氣候變化，促進綠色低碳轉型，努力構建地球生命共同體。中方支持發展中國家發展綠色低碳能源，願同有關各國一道，推進高質量共建「一帶一路」，全面落實聯合國2030年可持續發展議程，讓發展成果更多更公平惠及各國人民。我提出全球發展倡議，旨在推動全球發展邁向平衡協調包容新階段，對推動亞太地區可持續發展具有重要意義。經濟技術合作是亞太經合組織重要合作領域，應該加大投入力度，確保發展中成員從中受益，為亞太地區發展繁榮持續注入新動力。

習近平強調，今年是中國共產黨成立100周年。讓14億多中國人民過上更加美好的生活、促進人類和平與發展，是中國共產黨矢志不渝的奮鬥目標。當前，中國已經開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。中國將堅定不移擴大對外開放，同世界和亞太各成員分享中國發展機遇。

是次APEC會議由新西蘭方面主持，習近平引述毛利族諺語：「成功從不是憑借個人，而是依靠集體。」習近平表明，中方願同亞太各成員一道，積極推動構建亞太命運共同體，攜手開創亞太經濟合作新篇章。

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責任編輯：連兆鋒