  • 23°C
香港時間 : 20211113日 (六) 12:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾狠批蓬佩奧 新疆女市長成自治區黨委統戰部長

國情動向 11:36 2021/11/13

分享：

內地傳媒報道，新疆哈密市前市長祖木熱提·吾布力，當上新疆維吾爾自治區黨委統戰部部長。56歲的祖木熱提·吾布力，是全國7位女性省級黨委統戰部部長之中最年輕的一位。她年初擔任哈密市長時，撰文狠批時任美國國務卿蓬佩奧是「政治病毒」化身，哈密任何一個普通家庭的真實故事都在擊穿蓬佩奧的謊言。

新疆統一戰線網消息顯示，自治區日前召開學習貫徹自治區第十次黨代會精神專題會議，祖木熱提·吾布力以自治區黨委常委、統戰部部長身份出席會議並講話。這意味著，剛剛當選為新一屆新疆黨委常委的祖木熱提·吾布力，已任統戰部部長。

內地傳媒稱，新疆黨委統戰部部長崗位已空缺3年多。對上一任黨委統戰部部長肖開提·依明自2016年11月上任，2018年1月轉任新疆人大常委會主任。

官方資料顯示，祖木熱提·吾布力，女，維吾爾族，1965年5月生，新疆喀什人，1982年8月參加工作，1995年3月加入中國共產黨，中央黨校函授經濟管理專業畢業，中央黨校大學學歷。

祖木熱提·吾布力80年代初在新疆喀什財貿學校物價專業學習，畢業後成為新疆維吾爾自治區疏附縣醫藥公司幹部，80年代中到了喀什地區百貨公司任職，1995年升任百貨公司副經理。

她在新世紀開始從政，曾任喀什市委常委、紀委書記，英吉沙縣委副書記、縣長，喀什地區行署副專員，哈密市市長，新疆維吾爾自治區人大常委會副主任等職。

今年1月，祖木熱提·吾布力以哈密市長身份發表署名文章《蓬佩奧，「政治病毒」的化身》，炮轟蓬佩奧就是「超級傳播者」，在告別演出的最後一刻，仍然在大肆放毒，污蔑中國在新疆針對維吾爾族穆斯林和其他少數民族犯下所謂「種族滅絕和反人類罪」。

她指，蓬佩奧醜行不過是狂犬吠日、徒增歷史笑料。「在我工作的新疆哈密市，任何一個普通家庭的真實故事都在擊穿蓬佩奧的謊言。」

文章稱，在新疆哈密，各族青少年從小玩在一起、學在一起、成長在一起，各族百姓共居、共事、共學、共樂，民族團結像吃飯、喝水、呼吸一樣自然。市內各族人民生活幸福，真正實現了不讓一個民族、一個家庭、一個人在小康路上掉隊。

文章指出，2017年哈密市即實現2個貧困縣摘帽、28個貧困村退出，脫貧人口2020年人均純收入超過1.2萬元；宗教信仰自由受到尊重和保護，清真寺安裝了空調、電視、暖氣，還修建了凈身房和圖書室。

「我結識的一位年輕教職人員，他叫艾海提·多力坤，今年30歲，2016年畢業於新疆伊斯蘭教經學院，現在是伊州區西河街道中山南路清真寺的伊瑪目。他還是一個快樂的快遞小哥，月收入在5000元以上。對這種安居樂業的和美圖景，是蓬佩奧肆意抹黑就能破壞了的嗎？ 」

祖木熱提·吾布力怒斥，滿腦子陰謀，滿肚子壞水，滿身散發著歷史垃圾的腐臭味，這是蓬佩奧已經定格的醜惡畫像，這個被自己釋放的「政治病毒」反噬的「頭號病人」已無可救藥。

基辛格訪華翻版 美國高管據報密訪北京新疆 促成中美趨和

中國西南美國商會為何被關？內媒暗示涉疆藏問諜活動

新疆政府促塔利班打擊「東伊運」 以這美國電影批美國

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 中國 新疆維吾爾自治區 中美關係 蓬佩奧 美國

下一篇文章

習近平APEC會議講話 提出重點做好這四件事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【六中全會】關於中共十九屆六中全會決議 這些重點你要知
【六中全會】關於中共十九屆六中全會決議 這些重點你要知
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
布林肯︰若北京攻台 美國與盟友將採取行動（第二版）
布林肯︰若北京攻台 美國與盟友將採取行動（第二版）
【六中全會】中央政策研究室：民主不能由西方定義 斥美要分裂世界
【六中全會】中央政策研究室：民主不能由西方定義 斥美要分裂世界
【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰（第二版）
【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰（第二版）
六中全會強調兩個確立 堅定擁護習近平核心地位全黨就有定盤星（附直播回放）
六中全會強調兩個確立 堅定擁護習近平核心地位全黨就有定盤星（附直播回放）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款