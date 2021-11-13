曾狠批蓬佩奧 新疆女市長成自治區黨委統戰部長

內地傳媒報道，新疆哈密市前市長祖木熱提·吾布力，當上新疆維吾爾自治區黨委統戰部部長。56歲的祖木熱提·吾布力，是全國7位女性省級黨委統戰部部長之中最年輕的一位。她年初擔任哈密市長時，撰文狠批時任美國國務卿蓬佩奧是「政治病毒」化身，哈密任何一個普通家庭的真實故事都在擊穿蓬佩奧的謊言。

新疆統一戰線網消息顯示，自治區日前召開學習貫徹自治區第十次黨代會精神專題會議，祖木熱提·吾布力以自治區黨委常委、統戰部部長身份出席會議並講話。這意味著，剛剛當選為新一屆新疆黨委常委的祖木熱提·吾布力，已任統戰部部長。

內地傳媒稱，新疆黨委統戰部部長崗位已空缺3年多。對上一任黨委統戰部部長肖開提·依明自2016年11月上任，2018年1月轉任新疆人大常委會主任。

官方資料顯示，祖木熱提·吾布力，女，維吾爾族，1965年5月生，新疆喀什人，1982年8月參加工作，1995年3月加入中國共產黨，中央黨校函授經濟管理專業畢業，中央黨校大學學歷。

祖木熱提·吾布力80年代初在新疆喀什財貿學校物價專業學習，畢業後成為新疆維吾爾自治區疏附縣醫藥公司幹部，80年代中到了喀什地區百貨公司任職，1995年升任百貨公司副經理。

她在新世紀開始從政，曾任喀什市委常委、紀委書記，英吉沙縣委副書記、縣長，喀什地區行署副專員，哈密市市長，新疆維吾爾自治區人大常委會副主任等職。

今年1月，祖木熱提·吾布力以哈密市長身份發表署名文章《蓬佩奧，「政治病毒」的化身》，炮轟蓬佩奧就是「超級傳播者」，在告別演出的最後一刻，仍然在大肆放毒，污蔑中國在新疆針對維吾爾族穆斯林和其他少數民族犯下所謂「種族滅絕和反人類罪」。

她指，蓬佩奧醜行不過是狂犬吠日、徒增歷史笑料。「在我工作的新疆哈密市，任何一個普通家庭的真實故事都在擊穿蓬佩奧的謊言。」

文章稱，在新疆哈密，各族青少年從小玩在一起、學在一起、成長在一起，各族百姓共居、共事、共學、共樂，民族團結像吃飯、喝水、呼吸一樣自然。市內各族人民生活幸福，真正實現了不讓一個民族、一個家庭、一個人在小康路上掉隊。

文章指出，2017年哈密市即實現2個貧困縣摘帽、28個貧困村退出，脫貧人口2020年人均純收入超過1.2萬元；宗教信仰自由受到尊重和保護，清真寺安裝了空調、電視、暖氣，還修建了凈身房和圖書室。

「我結識的一位年輕教職人員，他叫艾海提·多力坤，今年30歲，2016年畢業於新疆伊斯蘭教經學院，現在是伊州區西河街道中山南路清真寺的伊瑪目。他還是一個快樂的快遞小哥，月收入在5000元以上。對這種安居樂業的和美圖景，是蓬佩奧肆意抹黑就能破壞了的嗎？ 」

祖木熱提·吾布力怒斥，滿腦子陰謀，滿肚子壞水，滿身散發著歷史垃圾的腐臭味，這是蓬佩奧已經定格的醜惡畫像，這個被自己釋放的「政治病毒」反噬的「頭號病人」已無可救藥。

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責任編輯：連兆鋒