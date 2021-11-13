天津電台男DJ發火摔門而去被停職 導火線是女拍擋說他這樣

電台DJ做直播節目做到一半吵架發火摔門而去！天津交通廣播電台男主持「白羊」與女拍擋王琳做節目期間，懷疑意見不合，白羊突然高聲大喊，說完即大力摔門離開直播室，摔門聲音完全可以清晰聽到。更奇怪的是，主持人原本討論的並非甚麼爭議時事，而是美食。天津交通廣播事後已將白羊停職，電台和白羊亦分別向公眾致歉。

事發在周五（12日），白羊和王琳主持天津交通廣播節目《紅綠燈》，話題是「北京不是美食荒漠」。

直播開始後，兩人就北京烤鴨、爆肚（牛或羊胃做的北京小吃）是不是「美食」爭論起來，但語氣都很平和，並不算出位。白羊認為這些都不是美食，並講了自己的理由，但王琳並不太同意。

▼ 點擊圖片放大

講到乾隆白菜的時候，白羊說了一句「乾隆白菜是個涼菜吧？」令人感覺他同樣在質疑乾隆白菜不是美食。

這時，王琳說：「白羊老師（內地慣用對人的尊稱），你為甚麼每一句話都要跟著桿呢？」這裏「桿」的意思就是抬桿，指總是唱反調。

白羊聽完後馬上大聲叫喊：「我說乾隆白菜是個涼菜也是桿!?」

王琳接下來將話題由乾隆白菜轉到白羊的作風：「是啊，讓大家說說是不是一種桿的行為，就是為甚麼別人講一句話你一定要......」

白羊繼續喊：「我說乾隆白菜是個涼菜也是桿!?那我要說乾隆白菜是個熱菜嗎!?」

「重點不在這，重點在，你在桿。」「我這不是評價，我是陳述！我桿甚麼桿!?」「好吧，你說甚麼都對......」

摔門的聲音此時響起，白羊發脾氣離開了直播室。幾秒鐘後再聽到一下撞擊聲，不排除是白羊怒氣未息，在拍打門。

此事隨即引起網絡注意。白羊在深夜公開道歉，表示自己非常後悔，情緒確實過激，自己非常對不起聽眾，會深刻反省。希望大家可以原諒。

白羊又說，自己私下其實和王琳很熟，然而「愈是熟悉的人愈是會吵架」。但他指節目結束後未有和王琳交流，自己最擔心還是影響了廣播的形象。

▼ 點擊圖片放大

天津交通廣播周六（13日）向聽眾和網友發聲明，指前一天的《紅綠燈》節目出現「嚴重播出事故」，造成不良社會影響，暴露出主持人職業素養缺失和隊伍管理不嚴等問題；電台向廣大聽眾和網友誠摰歉意，表示已嚴肅追責處理相關責任人，並將涉事主持人停職。

天津交通廣播稱，電台會舉一反三，嚴格自律，堅決杜絕出現類似問題。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒