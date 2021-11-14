【內地疫情】昨增70本土確診遼寧佔60 大連大學城爆疫涉冷鏈傳播

內地週六（13日）新增70宗本土病例，其中遼寧佔60宗，在遼寧大連的莊河大學城，關聯病例已達43宗，其中36人為大學城學生，7人為食堂等部門員工，而該校自本月4日起已實施封閉管理，兩所學校近2萬人。

國家衛健委今日（14日）公布，內地昨日（13日）新增89宗新型冠狀病毒確診個案，包括70宗本土病例（遼寧60宗、河北3宗、黑龍江2宗、江西2宗、雲南2宗、四川1宗），另有19宗輸入病例。

據內媒《紅星新聞》，在11月7日公佈的病例軌跡報告中，出現了3名莊河市大學城學校食堂廚師、麵點師和食堂職工被確診的情況。而他們在11月4日被隔離前幾乎都在校內上班，僅一人有外出；到11月8日，又1名大學城食堂廚師被確診；11月10日，1名莊河市大學城在讀學生被確診。此後，莊河市大學城確診病例開始大幅度增加。

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大學城近2萬人封閉管理

公開資料顯示，莊河大學城位於遼寧省大連莊河市，是莊河市發展高等教育產業的重點地區。截至2020年，莊河大學城已有2所高校，分別為大連工業大學藝術與信息工程學院和遼寧師範大學海華學院。《紅星新聞》引述在校學生指，兩個學校大概有近2萬人，現在都在寢室上網課準備期末考。在11月4日莊河發生疫情的第一天，莊河大學城就已經開始實施封閉管理，學校已經組織了第一次全員核酸。而到現在，該學生已經完成了至少8次核酸檢測。

11月5日，大學城兩所學校相繼在官方公號上發文。兩所學校均表示，學校已實行最為嚴格的封閉管理，全校已開展一次核酸檢測，停止全部線下教學和活動。然而11日和12日仍有校內確診的學生，他們並未離校外出，如何被感染備受關注。

看看新聞指，根據確診病例流行病學調查發現，大連本輪疫情首宗確診病例來自莊河市首站定點冷庫，目前該冷庫已有16名員工確診，後續還出現了多名食品公司員工和食堂餐廳員工確診。專家研判，病毒很可能是通過冷鏈從冷庫傳到食品公司和食堂等地，進而引發進一步傳播，這也是去年以來大連第三次發生與冷鏈相關的疫情。

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責任編輯：袁瑋婧

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