  • 23°C
香港時間 : 20211114日 (日) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

秦剛：當前台海局勢緊張 美國難辭其咎

國情動向 15:20 2021/11/14

分享：

全美中國和平統一促進會聯合會2021年年會11月13日在舊金山召開，中國駐美大使秦剛以視頻方式發表致辭時表示，當前，台海局勢緊張，美國難辭其咎。

據中新社報道，秦剛致辭強調，美方不斷操弄台灣問題，企圖「以台製華」，這必將搬起石頭砸自己的腳。我們敦促美方恪守一個中國原則和對中方所作的承諾，謹慎妥善處理台灣問題，警防台灣問題導致中美衝突和對抗。

他又說，近年來，台灣民進黨當局煽動兩岸對立，勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，正一步步把台灣民眾裹挾上「台獨」戰車。這些行徑嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定。「台獨」是絕路，中國必須統一，也必然統一。

加強全美僑界團結

報道指，秦剛對全美中國和平統一促進會聯合會以及全美所有支持祖國統一大業的中華兒女提出三點希望： 　　

一是繼續堅定不移地高舉反「獨」促統的鮮明旗幟，秉承全美和統會聯合會「堅定支持一個中國原則，反對台灣『獨立』」的宗旨，繼續站在歷史正確的一邊，行民族大義，走康莊大道。 　　

二是繼續堅定不移地爭取美國政府和主流社會對中國統一的認同和支持，讓他們充分認識到，維護台海和平穩定、促進中國統一是歷史大勢、人心所向，也符合美國利益。 　　

三是堅定不移地加強全美僑界團結，努力尋找最大公約數，畫最大同心圓，號召全美僑胞都來支持這項事業，使「統一有我、復興有我」成為全美華僑華人的共同心聲，使支持祖國統一、民族復興的力量薪火相傳、日益壯大。

布林肯︰若北京攻台 美國與盟友將採取行動（第二版）

台媒：美代表團到訪台國防部 了解解放軍動向

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興
2021/11/12
【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興
【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰（第二版）
2021/11/12
【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰（第二版）
華官員指中美競爭非拳擊賽 京冀美共同推動元首會晤取得成功（第二版）
2021/11/12
華官員指中美競爭非拳擊賽 京冀美共同推動元首會晤取得成功（第二版）
中美外長習拜會前通電 王毅促相向而行確保順利
2021/11/13
中美外長習拜會前通電 王毅促相向而行確保順利

你可能感興趣

【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興
10:08 2021/11/12
【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興
【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰（第二版）
16:11 2021/11/12
【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰（第二版）
華官員指中美競爭非拳擊賽 京冀美共同推動元首會晤取得成功（第二版）
16:03 2021/11/12
華官員指中美競爭非拳擊賽 京冀美共同推動元首會晤取得成功（第二版）
台獨 兩岸關係 美國 中國

下一篇文章

【內地疫情】昨增70本土確診遼寧佔60 大連大學城爆疫涉冷鏈傳播
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

曾狠批蓬佩奧 新疆女市長成自治區黨委統戰部長
曾狠批蓬佩奧 新疆女市長成自治區黨委統戰部長
【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興
【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興
習近平拜登視頻會晤 星期二上午登場
習近平拜登視頻會晤 星期二上午登場
中美外長習拜會前通電 王毅促相向而行確保順利
中美外長習拜會前通電 王毅促相向而行確保順利
鄭永年：美國為減緩通脹壓力 可能下調或取消部分對華關稅
鄭永年：美國為減緩通脹壓力 可能下調或取消部分對華關稅
習近平APEC會議講話 提出重點做好這四件事
習近平APEC會議講話 提出重點做好這四件事
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款