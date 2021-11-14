秦剛：當前台海局勢緊張 美國難辭其咎

全美中國和平統一促進會聯合會2021年年會11月13日在舊金山召開，中國駐美大使秦剛以視頻方式發表致辭時表示，當前，台海局勢緊張，美國難辭其咎。

據中新社報道，秦剛致辭強調，美方不斷操弄台灣問題，企圖「以台製華」，這必將搬起石頭砸自己的腳。我們敦促美方恪守一個中國原則和對中方所作的承諾，謹慎妥善處理台灣問題，警防台灣問題導致中美衝突和對抗。

他又說，近年來，台灣民進黨當局煽動兩岸對立，勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，正一步步把台灣民眾裹挾上「台獨」戰車。這些行徑嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定。「台獨」是絕路，中國必須統一，也必然統一。

加強全美僑界團結

報道指，秦剛對全美中國和平統一促進會聯合會以及全美所有支持祖國統一大業的中華兒女提出三點希望：

一是繼續堅定不移地高舉反「獨」促統的鮮明旗幟，秉承全美和統會聯合會「堅定支持一個中國原則，反對台灣『獨立』」的宗旨，繼續站在歷史正確的一邊，行民族大義，走康莊大道。

二是繼續堅定不移地爭取美國政府和主流社會對中國統一的認同和支持，讓他們充分認識到，維護台海和平穩定、促進中國統一是歷史大勢、人心所向，也符合美國利益。

三是堅定不移地加強全美僑界團結，努力尋找最大公約數，畫最大同心圓，號召全美僑胞都來支持這項事業，使「統一有我、復興有我」成為全美華僑華人的共同心聲，使支持祖國統一、民族復興的力量薪火相傳、日益壯大。

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責任編輯：袁瑋婧

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