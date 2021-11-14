江西隔離市民控訴家中寵物狗被棍棒撲殺 官方：涉事人員已調崗（有片）

近日，有江西網民在微博反應自己被要求去酒店集中隔離，然而留在家中的寵物狗疑似被防疫人員撬門進入後棍棒撲殺，事件引起廣泛輿論關注。官方今日（14日）回應稱，現場工作人員未與網民充分溝通就對寵物狗進行了「無害化處理」，已對相關人員「進行了批評教育」、責令其道歉，聲稱「已取得該網民的諒解」，又稱「該群眾對疫情期間防控措施表示理解」。

防護人員撬鎖進入家中

據澎湃新聞，微博網友發文稱，11月12日零時許，金鳳花園一名住戶接通知要求去酒店隔離，但不允許攜帶寵物。隔離前，該住戶經反复確認，其所養的小狗隻要拴好，工作人員則只負責消殺工作，不會將小狗帶走或處理。《東方網》引述當事人傅小姐表示，16時40分左右，她從手機上家中監控所同步來的畫面看到，兩名身穿白色防疫服的工作人員，撬鎖進入她的家中，手持鐵棍敲打柯基的頭部，隨後兩人一狗離開了監控範圍，柯基生死未卜。

報道還指出，一位同住金鳳花園的網民也遭遇了類似的情況，「我也是從家裡監控看到他們（防疫人員）拿著黃色塑料袋和鐵棍進來（家）了。」

12日當晚，該網民在微博自稱接到身份不明人士的電話威脅，對方報出其全部個人信息，要求刪帖，並在電話中說「你覺得一條狗被『帶走』了是很嚴重的事情嗎？」。面對這一「個人隱私安全威脅」，該網民表示不會刪帖但同時也不再發聲，除非再有後續。

然而13日早上，該微博已消失不見，據《東方網》，該狗主人指她與身邊人都「受到不少壓力」，因此自行選擇將微博設置隱私設定。

官方形容將寵物狗進行了「無害化處理」

江西上饒市信州區西市街道新冠肺炎疫情防控應急指揮部於今日零點發佈通報，表示該網民所在小區為防疫封控區，需對居家環境進行全面消殺。又指，社區要求居民前往集中隔離點時不鎖門，當防疫人員上門消殺時，發現其家門已鎖。工作人員隨即聯繫轄區民警，在民警的見證下，開門進行消殺。

通報稱，現場工作人員在未與該網民進行充分溝通的情況下，將寵物狗進行了「無害化處理」。通報又稱已對相關人員「進行了批評教育」、責令其道歉，並「已取得該網民的諒解」，又稱「該群眾對疫情期間防控措施表示理解」。

這一通報的用詞又再度引發輿論的不滿，《環球時報》總編胡錫進表示，上述通報沒有以街道辦的名義表達歉意，並且在敘述中對打死那隻寵物狗使用了「無害化處置」的描述，引起很多網民的不滿。胡錫進指，從危機公關的角度說，這肯定不是一篇成功的信息通報，它引起網上負面輿論屬於情理之中。