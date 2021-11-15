【中國經濟】內地10月零售、工業超預期 固投稍遜預期

國家統計局今日（15日）公佈，10月份，社會消費品零售總額40454億元（人民幣，下同），按年增長4.9%，超預期。

具體來看，除汽車以外的消費品零售額37057億元，增長6.7%。扣除價格因素，10月份社會消費品零售總額按年實際增長1.9%。按月看，10月份社會消費品零售總額增長0.43%。

前10個月，社會消費品零售總額358511億元，按年增長14.9%，比2019年1至10月份增長8.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額323128億元，按年增長15.1%。

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10月工業增速達3.5%超預期

此外，10月，規模以上工業增加值同比實際增長3.5%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比2019年同期增長10.6%，兩年平均增長5.2%。按月看，10月，規模以上工業增加值比上月增長0.39%。1至10月份，規模以上工業增加值按年增長10.9%。

分三大門類看，10月，採礦業增加值按年增長6.0%；製造業增長2.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長11.1%。

1至10月份，內地固定資產投資（不含農戶）445823億元，按年增長6.1%，稍遜預期。

國家統計局表示，總的來看，10月份經濟運行總體平穩持續恢復，發展韌性繼續顯現。但也要看到，當前國際環境依然複雜嚴峻，不穩定不確定因素仍然較多，國內發展中階段性結構性矛盾猶存，保持經濟穩定恢復仍需加力。

下一步，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，深化改革開放創新，加強宏觀政策跨周期調節，促進經濟運行保持在合理區間，確保完成全年經濟社會發展主要目標任務。

責任編輯：李冰琪

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