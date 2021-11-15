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【內地疫情】昨增32本土確診遼寧佔25  涉多名學生及食品公司員工

社會熱點 11:09 2021/11/15

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內地新冠肺炎確診數字稍有回落，昨日（14日）新增52宗確診，本土病例佔32宗；另再多2宗本土無症狀感染。新增本土個案中，25宗來自遼寧大連，涉及多名莊河市大學城就讀學生及食品公司員工。

據國家衛健委通報，其餘新增本土病例分布為河南3宗、黑龍江2宗、河北1宗、雲南1宗。本輪疫情自上月17日爆發以來，至今累計報告1,308宗本土確診，波及21個省份。

內媒《澎湃新聞》梳理，截至11月14日，本輪出現疫情的省份中，陝西、湖南、湖北、浙江4省14日內無新增確診病例；青海、山東、江蘇、貴州、寧夏、重慶6省份則已7日內無新增。

內地「時空伴隨」篩查引民怨 醫生聯署質疑耗資源

【內地疫情】防疫催生新名詞 一文看懂何為「時空伴隨者」

不過，遼寧大連的疫情仍需關注。大連市疫情防控指揮部發布消息指，新增本土病例中，有5人是食品公司員工，3人是冷凍物流公司冷藏庫員工；另有4名莊河大學城學生受感染，均住在學校宿舍。莊河大學城至今已有60多名學生確診。目前大部分學生在宿舍隔離，密切接觸的師生由政府協調，陸續轉運至酒店集中隔離。大學城已實施全面封控，並表示物資供應有保障。

孫春蘭繼續在大連調研

國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，大連疫情目前處於膠著期，個別鄉鎮和街道出現社區傳播，主要集中在莊河市，沒有擴散到大連市以外。

大連市衛健委副主任趙連也指出，大連本輪疫情患者病毒載量高，傳播速度快，病情隱匿不容易發現，早期出現較多無症狀感染者，呈現單位聚集性、家庭聚集性和學校聚集性等特點，病例主要集中在莊河大學城和兩間食品公司。

國務院副總理孫春蘭繼續在大連調研，表示當前大連疫情防控形勢仍然復雜嚴峻，需著力提升核酸檢測和流調溯源的效率，堵塞工作漏洞，精準科學管控，嚴防疫情在省內跨區擴散、向省外溢出。

責任編輯：易燕丹

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