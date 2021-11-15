國統局談「滯脹」：由短期衝擊造成 是階段性的

國家統計局今日（15日）公佈10月內地零售、工業等經濟數據。國家統計局新聞發言人付凌輝今日表示，中國經濟出現了一些「滯脹」的表象，是受到短期衝擊因素造成的、是階段性的。

他並稱CPI(居民消費價格指數)不具備大幅上漲的基礎，隨着短期制約因素減弱，經濟恢復態勢在逐步顯現，中國經濟有望繼續穩定恢復，CPI保持溫和上漲態勢。

內地10月PPI超預期升13.5%創逾26年高 CPI漲1.5%（第二版）

中國滯脹風險續升溫 政策寬鬆空間料受限

PPI與CPI剪刀差加大 由於PPI上漲

付凌暉在新聞發布會上稱，從PPI(工業生產者出廠價格指數)的總體情況看，PPI上漲主要還是由於生產資料價格，特別是上游行業價格上漲帶來的。從影響因素看，PPI漲幅擴大主要有兩方面的因素，一是國際大宗商品價格上漲帶來的輸入性影響，二是國內煤炭、金屬部分行業供給偏緊帶來的影響。

他表示，面對國際大宗商品價格上漲和國內部分行業供給偏緊的狀況，相關部門出台了一系列措施，加大市場保供穩價力度。目前來看，效果也是在逐步顯現，主要能源產品供給也在增加，價格情況有所改善。從10月下旬和11月上旬流通領域價格情況來看，煤炭價格按月出現比較明顯的下降。

責任編輯：李冰琪

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