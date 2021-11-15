  • 24°C
香港時間 : 20211115日 (一) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國統局談「滯脹」：由短期衝擊造成 是階段性的

經濟脈搏 11:52 2021/11/15

分享：

國家統計局今日（15日）公佈10月內地零售、工業等經濟數據。國家統計局新聞發言人付凌輝今日表示，中國經濟出現了一些「滯脹」的表象，是受到短期衝擊因素造成的、是階段性的。

他並稱CPI(居民消費價格指數)不具備大幅上漲的基礎，隨着短期制約因素減弱，經濟恢復態勢在逐步顯現，中國經濟有望繼續穩定恢復，CPI保持溫和上漲態勢。

內地10月PPI超預期升13.5%創逾26年高 CPI漲1.5%（第二版）

中國滯脹風險續升溫 政策寬鬆空間料受限

PPI與CPI剪刀差加大 由於PPI上漲

付凌暉在新聞發布會上稱，從PPI(工業生產者出廠價格指數)的總體情況看，PPI上漲主要還是由於生產資料價格，特別是上游行業價格上漲帶來的。從影響因素看，PPI漲幅擴大主要有兩方面的因素，一是國際大宗商品價格上漲帶來的輸入性影響，二是國內煤炭、金屬部分行業供給偏緊帶來的影響。

他表示，面對國際大宗商品價格上漲和國內部分行業供給偏緊的狀況，相關部門出台了一系列措施，加大市場保供穩價力度。目前來看，效果也是在逐步顯現，主要能源產品供給也在增加，價格情況有所改善。從10月下旬和11月上旬流通領域價格情況來看，煤炭價格按月出現比較明顯的下降。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中國經濟】內地10月零售、工業超預期 固投稍遜預期
今日
【中國經濟】內地10月零售、工業超預期 固投稍遜預期
中國9月CPI按年漲0.7% PPI升10.7%創紀錄新高 煤炭漲價推動
2021/10/14
中國9月CPI按年漲0.7% PPI升10.7%創紀錄新高 煤炭漲價推動
【中國PPI】物價冰火兩重天 「類滯脹」下政策怎樣走？
2021/10/14
【中國PPI】物價冰火兩重天 「類滯脹」下政策怎樣走？
內地10月PPI超預期升13.5%創逾26年高 CPI漲1.5%（第二版）
2021/11/10
內地10月PPI超預期升13.5%創逾26年高 CPI漲1.5%（第二版）
【中國經濟】路透：擔憂滯脹 人行或在放鬆政策上謹慎行事
2021/11/08
【中國經濟】路透：擔憂滯脹 人行或在放鬆政策上謹慎行事

你可能感興趣

【中國經濟】內地10月零售、工業超預期 固投稍遜預期
今日 10:18
【中國經濟】內地10月零售、工業超預期 固投稍遜預期
中國9月CPI按年漲0.7% PPI升10.7%創紀錄新高 煤炭漲價推動
10:07 2021/10/14
中國9月CPI按年漲0.7% PPI升10.7%創紀錄新高 煤炭漲價推動
【中國PPI】物價冰火兩重天 「類滯脹」下政策怎樣走？
12:47 2021/10/14
【中國PPI】物價冰火兩重天 「類滯脹」下政策怎樣走？
產品 滯脹 商品 經濟 國家統計局 零售 PPI 行業 中國

下一篇文章

內地前10月房地產開發投資按年增速再放緩達7.2% 續創年內最低水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

銀保監要求穩定地價樓價 遏制樓市泡沫化傾向
銀保監要求穩定地價樓價 遏制樓市泡沫化傾向
【六中全會】中財辦韓文秀：共同富裕不是「殺富濟貧」 絕不能逼捐
【六中全會】中財辦韓文秀：共同富裕不是「殺富濟貧」 絕不能逼捐
EUV光刻機對芯片研製多重要？告訴你3個關鍵事實
EUV光刻機對芯片研製多重要？告訴你3個關鍵事實
北交所：開市工作準備就緒 下周一開市
北交所：開市工作準備就緒 下周一開市
穩投資加力 多地重大項目集中開工 總投資逾萬億元
穩投資加力 多地重大項目集中開工 總投資逾萬億元
內地首宗證券集體訴訟案宣判 康美藥業被判賠24.59億元
內地首宗證券集體訴訟案宣判 康美藥業被判賠24.59億元
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款