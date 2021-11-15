王毅晤東盟國家駐華使節 冀加快推進南海行為準則磋商

中國國務委員兼外長王毅11月14日晚在北京會見東盟國家駐華使節，希望加快推進南海行為準則磋商。

據中國外交部網站消息，王毅表示中國作為東盟國家的最大鄰國和最可靠的長期戰略夥伴，始終堅定不移支持東盟共同體建設，支持東盟在區域合作架構中的中心地位。另指出，中方將繼續大力向東盟國家提供疫苗支持，直至共同徹底戰勝新冠肺炎疫情。同時，願同東盟各國探討新的貿易投資自由、便利化舉措，全面如期履行《區域全面經濟夥伴關係協定》，為地區經濟復甦和發展注入強勁動力。

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王毅又稱，中國和東盟國家一直把南海問題放在雙邊關係的恰當位置，推動雙方合作不斷深化發展。2022年是《南海各方行為宣言》簽署20週年，冀雙方以此為契機，在繼續全面有效落實《宣言》基礎上，加快推進南海行為準則磋商，共同維護南海和平穩定，尋求合作共贏。

此外，王毅向使節介紹了中共第十九屆六中全會取得的重大成果，強調會議通過的《決議》，將指引中國以更堅定步伐邁向第二個百年目標，中國的發展振興是和平力量的增長，將為世界和平與發展作更大貢獻。

東盟使節高度評價東盟中國關係發展取得的豐碩成果，衷心感謝中方為支持東盟國家抗擊疫情和恢復經濟提供的大力支持。希望同中國進一步深化在經貿、綠色經濟、氣候變化、人文交流、可持續發展等領域合作，更好造福雙方人民，促進地區和平穩定與繁榮。

責任編輯：易燕丹

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