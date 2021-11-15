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美財長耶倫：拜登政府正在考慮降低對中國部分關稅

經濟脈搏 14:10 2021/11/15

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美國財政部長耶倫（Janet Yellen）日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，她在11月14日播出的「Face the Nation」節目中表示，美國正在考慮降低對中國實施的關稅。

主持人提問稱，中國領導人多次要求取消特朗普（Donald Trump）時代的關稅。如果拜登（Joe Biden）政府這麽做了，會讓東西更便宜嗎？

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耶倫：降低關稅可壓低美本土通脹

耶倫回應稱，關稅確實會提高國內價格。「美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）已經說過，我們正在重新討論（中美）第一階段貿易協議，承認在一些領域有降低關稅的要求。這當然是我們正在考慮的事情。」

此前，美國財政部長耶倫11月1日表示，中美之間最終可能會考慮以互惠的方式降低一些關稅。她認為，降低關稅可以壓低通脹。

耶倫突然發表「降低部分關稅」的表態引發廣泛關注。媒體分析稱，數月以來，美國國內正面臨著通貨膨脹、供應鏈危機、商品短缺等各類問題。美方如降低對華關稅，對如今的美國經濟而言顯然是一大利好。

責任編輯：李冰琪

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