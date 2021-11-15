內地10月70城樓價年漲幅繼續回落 錄3.4%為近6年最低 

在一系列樓市政策調控下，內地樓市「銀十」傳統旺季今年風光不再。路透根據國家統計局公布數據測算，內地10月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年漲幅縮至3.4%，低於9月的3.8%，漲幅更為2016年1月以來最低。按月則下跌0.2%，對上一次出現按月跌幅要追溯至2015年3月，當時下跌0.1%。

經測算，10月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有13個（上月為27個）；持平五個（上月七個）；下跌52個（上月36個）。

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國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，70個大中城市商品住宅銷售價格按月總體延續略降態勢，按年漲幅繼續回落。

一線城市二手樓價按月降0.4%

按月看，各線城市新房和二手房銷售價格呈略降態勢。

據測算，10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月持平。其中，北京和上海按月分別上漲0.6%和0.1%，廣州和深圳分別下降0.3%和0.2%。一線城市二手住宅銷售價格按月下降0.4%，與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳按月分別下降0.5%、0.4%、0.6%和0.2%。

二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.2%；二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。

三線城市新建商品住宅銷售價格和二手住宅銷售價格按月均下降0.3%，降幅比上月均擴大0.1個百分點。

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各線城市新樓價按年下跌

按年看，各線城市新房和二手房銷售價格漲幅持續回落。

據測算，10月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.0%和6.7%，漲幅比上月分別回落0.3和1.0個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.7%和2.5%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。

三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲1.8%和1.0%，漲幅比上月分別回落0.5和0.4個百分點。

中指研究院月初發布「百城新建住宅價格指數」顯示，10月全國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16,189元人民幣，按月上漲0.09%，漲幅較上月收窄0.05個百分點，已連續四個月漲幅收窄，且本月新房價格按月漲幅降至年內低點。按年則上漲3.08%，漲幅較上月收窄0.32個百分點。

責任編輯：易燕丹

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