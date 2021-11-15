  • 24°C
香港時間 : 20211115日 (一) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地10月70城樓價年漲幅繼續回落 錄3.4%為近6年最低 

社會熱點 15:01 2021/11/15

分享：

在一系列樓市政策調控下，內地樓市「銀十」傳統旺季今年風光不再。路透根據國家統計局公布數據測算，內地10月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年漲幅縮至3.4%，低於9月的3.8%，漲幅更為2016年1月以來最低。按月則下跌0.2%，對上一次出現按月跌幅要追溯至2015年3月，當時下跌0.1%。

經測算，10月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有13個（上月為27個）；持平五個（上月七個）；下跌52個（上月36個）。

二手樓市場吹冷風 深圳10月過戶套數創9年低 上海成交按年腰斬

【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，70個大中城市商品住宅銷售價格按月總體延續略降態勢，按年漲幅繼續回落。

一線城市二手樓價按月降0.4%

按月看，各線城市新房和二手房銷售價格呈略降態勢。

據測算，10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月持平。其中，北京和上海按月分別上漲0.6%和0.1%，廣州和深圳分別下降0.3%和0.2%。一線城市二手住宅銷售價格按月下降0.4%，與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳按月分別下降0.5%、0.4%、0.6%和0.2%。

二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.2%；二手住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。

三線城市新建商品住宅銷售價格和二手住宅銷售價格按月均下降0.3%，降幅比上月均擴大0.1個百分點。

【中國樓市】人行媒體：房地產信貸政策環境正在改善

【中國樓市】瀋陽放寬限售限購？多間房企證實要鬆綁

各線城市新樓價按年下跌

按年看，各線城市新房和二手房銷售價格漲幅持續回落。

據測算，10月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.0%和6.7%，漲幅比上月分別回落0.3和1.0個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.7%和2.5%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。

三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲1.8%和1.0%，漲幅比上月分別回落0.5和0.4個百分點。

中指研究院月初發布「百城新建住宅價格指數」顯示，10月全國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16,189元人民幣，按月上漲0.09%，漲幅較上月收窄0.05個百分點，已連續四個月漲幅收窄，且本月新房價格按月漲幅降至年內低點。按年則上漲3.08%，漲幅較上月收窄0.32個百分點。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中國樓市】人行媒體：房地產信貸政策環境正在改善
2021/11/01
【中國樓市】人行媒體：房地產信貸政策環境正在改善
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
2021/11/05
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
二手樓市場吹冷風 深圳10月過戶套數創9年低 上海成交按年腰斬
2021/11/09
二手樓市場吹冷風 深圳10月過戶套數創9年低 上海成交按年腰斬
【中國樓市】瀋陽放寬限售限購？多間房企證實要鬆綁
2021/11/11
【中國樓市】瀋陽放寬限售限購？多間房企證實要鬆綁

你可能感興趣

【中國樓市】人行媒體：房地產信貸政策環境正在改善
10:23 2021/11/01
【中國樓市】人行媒體：房地產信貸政策環境正在改善
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
10:10 2021/11/05
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
二手樓市場吹冷風 深圳10月過戶套數創9年低 上海成交按年腰斬
16:38 2021/11/09
二手樓市場吹冷風 深圳10月過戶套數創9年低 上海成交按年腰斬
深圳 廣州 北京 上海 中國 經濟 樓價 國家統計局

下一篇文章

王毅晤東盟國家駐華使節 冀加快推進南海行為準則磋商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

天津電台男DJ發火摔門而去被停職 導火線是女拍擋說他這樣
天津電台男DJ發火摔門而去被停職 導火線是女拍擋說他這樣
黑龍江官員貪賄2630萬退贓8000萬獲輕判
黑龍江官員貪賄2630萬退贓8000萬獲輕判
【雙11】內地多名富豪資產被拍賣 房產、飛機、股票都上架
【雙11】內地多名富豪資產被拍賣 房產、飛機、股票都上架
「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
網購卸妝油卻收到一瓶「雪」 哈爾濱買家以為遭惡搞 真相是這樣
網購卸妝油卻收到一瓶「雪」 哈爾濱買家以為遭惡搞 真相是這樣
【大灣區】面向新市民和青年人 廣東「十四五」籌建129萬套保障性租賃住房
【大灣區】面向新市民和青年人 廣東「十四五」籌建129萬套保障性租賃住房
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款