【習拜會】官媒：台灣問題是最大難點 美方必須向後撤

中國國家主席習近平與美國總統拜登將在將於香港時間11月16日上午8時45分（華盛頓當地時間15日晚上7時45分）舉行視像會晤，內地官媒《環球時報》今日（15日）發表社評指，預計兩國元首視頻峰會也會給台灣問題一個重要位置，它將是本次會晤最大難點之一。

這將是美國政府換屆後其總統首次與中國領導人直接「面對面」。

王毅與布林肯北京時間13日上午通電話，為將在本週二舉行的中美元首視頻峰會做準備。根據美國國務院當地時間 13 日公佈的通話摘要，布林肯敦促北京「以符合臺灣人民的意願和最佳利益的方式展開有意義的對話，和平解決台海兩岸議題」。王毅則對美方近日在臺灣問題上的錯誤言行表明嚴正立場，並說如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何台獨行徑。

《環球時報》在社評評論布林肯的這一言論「是虛偽的套話，也是廢話」，又稱美國對民進黨當局的冒險行徑不僅不加阻止，反而縱容鼓勵，然後要求中方堅持「以和平方式」對待海峽危機，沒有這樣的道理。

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台灣問題是中國的深度紅線

社評中承認大陸這幾年不斷加強台海軍事鬥爭準備，並稱，除了讓台灣當局感受到戰爭的風險正不斷向他們靠近，這個世界還有能讓他們聽懂「台獨」是死路、他們在從事極其危險行徑的語言嗎？

社評指，台灣問題是中國的深度紅線，要減少中美髮生戰略對撞的風險，美方必須從台灣問題上向後撤，展現收斂。他們針對中國的核心利益發難，造成了中美關係的根本性緊張，他們必須清楚自己做得很過分，中國無路可退，要讓中美的力量保持安全距離，該向後邁一腳的只有他們。

社評最後強調，中國願意與美方一同努力降低台海局勢風險，但「美國真正在意的只有實力對話。中國將不得不『打與談』兩手硬。」

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責任編輯：袁瑋婧

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