  • 24°C
香港時間 : 20211115日 (一) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習拜會將至 官媒：台灣問題是最大難點 美方必須向後撤

國情動向 15:33 2021/11/15

分享：

中國國家主席習近平與美國總統拜登將在將於香港時間11月16日上午8時45分（華盛頓當地時間15日晚上7時45分）舉行視像會晤，內地官媒《環球時報》今日（15日）發表社評指，預計兩國元首視頻峰會也會給台灣問題一個重要位置，它將是本次會晤最大難點之一。

這將是美國政府換屆後其總統首次與中國領導人直接「面對面」。

王毅與布林肯北京時間13日上午通電話，為將在本週二舉行的中美元首視頻峰會做準備。根據美國國務院當地時間 13 日公佈的通話摘要，布林肯敦促北京「以符合臺灣人民的意願和最佳利益的方式展開有意義的對話，和平解決台海兩岸議題」。王毅則對美方近日在臺灣問題上的錯誤言行表明嚴正立場，並說如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何台獨行徑。

《環球時報》在社評評論布林肯的這一言論「是虛偽的套話，也是廢話」，又稱美國對民進黨當局的冒險行徑不僅不加阻止，反而縱容鼓勵，然後要求中方堅持「以和平方式」對待海峽危機，沒有這樣的道理。

布林肯︰若北京攻台 美國與盟友將採取行動（第二版）

王毅晤布林肯 警告台灣問題可顛覆中美關係

台灣問題是中國的深度紅線

社評中承認大陸這幾年不斷加強台海軍事鬥爭準備，並稱，除了讓台灣當局感受到戰爭的風險正不斷向他們靠近，這個世界還有能讓他們聽懂「台獨」是死路、他們在從事極其危險行徑的語言嗎？

社評指，台灣問題是中國的深度紅線，要減少中美髮生戰略對撞的風險，美方必須從台灣問題上向後撤，展現收斂。他們針對中國的核心利益發難，造成了中美關係的根本性緊張，他們必須清楚自己做得很過分，中國無路可退，要讓中美的力量保持安全距離，該向後邁一腳的只有他們。

社評最後強調，中國願意與美方一同努力降低台海局勢風險，但「美國真正在意的只有實力對話。中國將不得不『打與談』兩手硬。」

中美外長習拜會前通電 王毅促相向而行確保順利

中美有望重開領館？美媒：習拜視像峰會或宣布這事 京回應（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）
2021/11/11
【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）
【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興
2021/11/12
【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興
【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰（第二版）
2021/11/12
【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰（第二版）
華官員指中美競爭非拳擊賽 京冀美共同推動元首會晤取得成功（第二版）
2021/11/12
華官員指中美競爭非拳擊賽 京冀美共同推動元首會晤取得成功（第二版）

你可能感興趣

【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）
15:40 2021/11/11
【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）
【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興
10:08 2021/11/12
【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興
【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰（第二版）
16:11 2021/11/12
【中美角力】沙利文：美中激烈競爭 不必變成新冷戰（第二版）
軍事 布林肯 戰爭 民進黨 環球時報 台獨 拜登 美國國務院 中美關係 習近平

下一篇文章

內地新冠特效藥有了時間表 這一款有望年底獲批上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

曾狠批蓬佩奧 新疆女市長成自治區黨委統戰部長
曾狠批蓬佩奧 新疆女市長成自治區黨委統戰部長
江西隔離市民控訴家中寵物狗被棍棒撲殺 官方：涉事人員已調崗（有片）
江西隔離市民控訴家中寵物狗被棍棒撲殺 官方：涉事人員已調崗（有片）
秦剛：當前台海局勢緊張 美國難辭其咎
秦剛：當前台海局勢緊張 美國難辭其咎
習近平APEC會議講話 提出重點做好這四件事
習近平APEC會議講話 提出重點做好這四件事
習近平拜登視頻會晤 星期二上午登場
習近平拜登視頻會晤 星期二上午登場
【內地疫情】昨增70本土確診遼寧佔60 大連大學城爆疫涉冷鏈傳播
【內地疫情】昨增70本土確診遼寧佔60 大連大學城爆疫涉冷鏈傳播
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款