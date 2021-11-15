  • 23°C
香港時間 : 20211115日 (一) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北交所扶植「專精特新」中小企 禁教培業上市

社會熱點 17:47 2021/11/15

分享：

經過75天的火速籌建，北京證券交易所今日正式開市，是除上海和深圳之外的內地第3個證券交易所；定位於服務創興型中小企業。首批上市的81間公司中，「專精特新」（指具專業化、精細化、特色化、新穎化）中小企業數量較多。專家稱，北交所的設立將利好專精特新等中小企業，為其製造發展機遇。

「專精特新」企業佔比過半

證監會在9月3日的新聞發布會指出，北交所聚焦創新型中小企業，服務對象「更早、更小、更新」，圍繞專精特新中小企業發展需求，形成科技、創新和資本的聚集效應，逐步發展成為服務創新型中小企業的主陣地。

據《經濟參考報》統計，北交所首批81家上市公司中，專精特新企業佔比過半。此次平移的71家精選層公司中，有13家企業屬於國家級「專精特新」企業，佔比為18.31％，另有31家精選層企業為省級及以上專精特新「小巨人」認定企業。

【北交所】易會滿：將堅持「建制度、不干預、零容忍」 努力辦好北交所

中國證監會：北交所新股上市首日不設漲跌幅限制 自次日起漲跌幅限制為30%

從行業分佈來看，81家公司涵蓋25個國民經濟大類行業，先進製造業、現代服務業、高技術製造業、高技術服務業、戰略性新興產業等佔比87%，平均研發強度4.2%，平均研發支出2536萬元。

人民網引述中國國際經濟交流中心副研究員王成仁稱，北交所的設立將有效解決創新型中小企業，特別是專精特新企業的融資問題，拓寬企業直接融資渠道，支持企業提升自身創新實力，更好成長為行業龍頭、「隱形冠軍」。

學前教育、學科類培訓企業不得上市

蘇寧金融研究院高級研究員付一夫也表示，北交所的設立將有效搭建起專精特新企業和資本市場的連接通道，同時豐富了資本市場退出渠道，繼而激發創投資本服務專精特新企業的動力。「北交所更加強調對於創新型中小企業的支持，這與專精特新企業畫像高度匹配。」

與此同時，北交所上市指引「行業相關要求」明確，發行人生產經營應符合國家產業政策，不得屬於產能過剩行業（產能過剩行業的認定以國務院主管部門的規定為準）、《產業結構調整指導目錄》中規定的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓等業務的企業。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中證監：培育成熟的北交所上市公司可選擇到滬深所繼續發展
2021/09/06
中證監：培育成熟的北交所上市公司可選擇到滬深所繼續發展
中國證監會：北交所新股上市首日不設漲跌幅限制 自次日起漲跌幅限制為30%
2021/09/03
中國證監會：北交所新股上市首日不設漲跌幅限制 自次日起漲跌幅限制為30%
從新三板升級成北交所 中國加速建立自己的納斯達克
2021/09/03
從新三板升級成北交所 中國加速建立自己的納斯達克
【北交所】易會滿：將堅持「建制度、不干預、零容忍」 努力辦好北交所
今日
【北交所】易會滿：將堅持「建制度、不干預、零容忍」 努力辦好北交所

你可能感興趣

中證監：培育成熟的北交所上市公司可選擇到滬深所繼續發展
11:39 2021/09/06
中證監：培育成熟的北交所上市公司可選擇到滬深所繼續發展
中國證監會：北交所新股上市首日不設漲跌幅限制 自次日起漲跌幅限制為30%
16:57 2021/09/03
中國證監會：北交所新股上市首日不設漲跌幅限制 自次日起漲跌幅限制為30%
從新三板升級成北交所 中國加速建立自己的納斯達克
16:03 2021/09/03
從新三板升級成北交所 中國加速建立自己的納斯達克
新三板 經濟 北京證券交易所 北京 中國

下一篇文章

內地10月70城樓價年漲幅繼續回落 錄3.4%為近6年最低

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【雙11】內地多名富豪資產被拍賣 房產、飛機、股票都上架
【雙11】內地多名富豪資產被拍賣 房產、飛機、股票都上架
天津電台男DJ發火摔門而去被停職 導火線是女拍擋說他這樣
天津電台男DJ發火摔門而去被停職 導火線是女拍擋說他這樣
「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨
【大灣區】面向新市民和青年人 廣東「十四五」籌建129萬套保障性租賃住房
【大灣區】面向新市民和青年人 廣東「十四五」籌建129萬套保障性租賃住房
黑龍江官員貪賄2630萬退贓8000萬獲輕判
黑龍江官員貪賄2630萬退贓8000萬獲輕判
網購卸妝油卻收到一瓶「雪」 哈爾濱買家以為遭惡搞 真相是這樣
網購卸妝油卻收到一瓶「雪」 哈爾濱買家以為遭惡搞 真相是這樣
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款