北交所扶植「專精特新」中小企 禁教培業上市

經過75天的火速籌建，北京證券交易所今日正式開市，是除上海和深圳之外的內地第3個證券交易所；定位於服務創興型中小企業。首批上市的81間公司中，「專精特新」（指具專業化、精細化、特色化、新穎化）中小企業數量較多。專家稱，北交所的設立將利好專精特新等中小企業，為其製造發展機遇。

「專精特新」企業佔比過半

證監會在9月3日的新聞發布會指出，北交所聚焦創新型中小企業，服務對象「更早、更小、更新」，圍繞專精特新中小企業發展需求，形成科技、創新和資本的聚集效應，逐步發展成為服務創新型中小企業的主陣地。

據《經濟參考報》統計，北交所首批81家上市公司中，專精特新企業佔比過半。此次平移的71家精選層公司中，有13家企業屬於國家級「專精特新」企業，佔比為18.31％，另有31家精選層企業為省級及以上專精特新「小巨人」認定企業。

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從行業分佈來看，81家公司涵蓋25個國民經濟大類行業，先進製造業、現代服務業、高技術製造業、高技術服務業、戰略性新興產業等佔比87%，平均研發強度4.2%，平均研發支出2536萬元。

人民網引述中國國際經濟交流中心副研究員王成仁稱，北交所的設立將有效解決創新型中小企業，特別是專精特新企業的融資問題，拓寬企業直接融資渠道，支持企業提升自身創新實力，更好成長為行業龍頭、「隱形冠軍」。

學前教育、學科類培訓企業不得上市

蘇寧金融研究院高級研究員付一夫也表示，北交所的設立將有效搭建起專精特新企業和資本市場的連接通道，同時豐富了資本市場退出渠道，繼而激發創投資本服務專精特新企業的動力。「北交所更加強調對於創新型中小企業的支持，這與專精特新企業畫像高度匹配。」

與此同時，北交所上市指引「行業相關要求」明確，發行人生產經營應符合國家產業政策，不得屬於產能過剩行業（產能過剩行業的認定以國務院主管部門的規定為準）、《產業結構調整指導目錄》中規定的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓等業務的企業。

責任編輯：易燕丹

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