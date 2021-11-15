【習拜會】美高官：拜登將告訴習近平 中國須按規則辦事

美國總統拜登和中國國家主席習近平將在香港時間週二（16日）早上8:45舉辦視頻會議，據路透社報道，一名美國政府高級官員稱，拜登將在視頻會議上告訴習近平，中國必須像個負責任的國家一樣遵照規則行事。

路透社引述該美國政府高官稱，這是拜登總統直接告訴習主席的機會，他希望習遵守行事規則，這是其他負責任的國家所做的。

這位官員還表述了美國的一連串擔憂，包括中國對美國盟友的經濟「脅迫」和涉嫌侵犯人權行為。 拜登專注於「以有利於我們以及我們的盟友和合作夥伴的利益和價值觀的方式」制定這些規則，這位官員還稱，與中國的談判必須是「實質性的，而不是象征性的」。

官員還補充道：「這不是一個我們期望會有成果可以交付的會議。」

早前白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）12日也表示，這次峰會是美國為負責任地管控美中競爭而展開「密集外交」的延續，更多是為更有效地為與中國競爭設置規範，而不是尋求達成重大成果。

報道還指出，該視頻會議旨在減少超級大國衝突的可能性，官員透露，會議將為未來的美中競爭設定條件。

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習近平拜登視頻會晤 星期二上午登場

責任編輯：袁瑋婧