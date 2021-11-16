中美元首視頻會晤揮手微笑 習近平：應辦好各自事情 又承擔國際責任

中國國家主席習近平於北京時間周二（16日）上午，與美國總統拜登舉行視頻會晤。新華社報道，中美元首視頻會晤已開始舉行。習近平表示，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任。據現場照片，習近平和拜登見面時，兩人都揮手微笑。

習近平指出，當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。「中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。」

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這是拜登就任美國總統以來，首次與習近平見面會晤。兩人今年較早前曾兩度通電，故今次是第三度以元首身份對話。外界預期，台灣問題會是中美元首視頻會晤離不開的重中之中。

中國外交部發言人趙立堅在周一（15日）在外交部例行記者會上表示，當前，中美關係正處於關鍵十字路口，此次視頻會晤是中美關係的一件大事，也是國際關係的一件大事，中美兩國人民和國際社會都希望會晤能取得對兩國和世界都有利的結果。

趙立堅指，根據雙方商定，習近平主席將同拜登總統就事關中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心、關切的重要問題坦誠、深入、充分交換意見。希望美方同中方相向而行，加強對話合作，有效管控分歧，妥處敏感問題，探討新時期中美作為世界大國，相互尊重、和平共處的相處之道，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

外交部事前批美方 台灣問題表述走樣走味

趙立堅又就於台灣問題，對美方的錯誤言行表示堅決反對。趙立堅強調以下幾點：

第一，美方40多年來在台灣問題上的表述已經走樣、走味、倒退，背離了中美建交時美方與中方達成的共識。美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報，這是中美兩國的重要政治共識，也是中美關係的政治基礎。所謂「與台灣關係法」也好，所謂「對台六項保證」也罷，他們純粹是美國國內一些勢力炮制出來的，都與中美三個聯合公報背道而馳，實質上是將美國國內法淩駕於國際義務之上，是非法、無效的。

第二，一段時間以來，民進黨當局和「台獨」分裂勢力推行「去中國化」，搞「一中一台」「兩個中國」，勾連外部勢力大搞謀「獨」挑釁活動，這是台海和平穩定的最大威脅，也是當前台海局勢緊張的根源。我想強調，中國統一是不可阻擋的歷史潮流。堅持一中原則也是國際社會普遍共識，一切為「台獨」撐腰打氣的行徑，都是對中國內政的干涉，都不利於維護台海和平與穩定。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。

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責任編輯：連兆鋒