【習拜會】美方官宣會晤核心：確保中美競爭不會演變成衝突

中美元首視頻峰會香港時間11月16日上午8時45分（華盛頓當地時間15日晚上7時45分）開始，會晤前白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在15日的新聞發布會上表示，此次美中元首視像會晤是一個機會，以反映美國的利益和價值觀的方式，制定與中國競爭的條款，堅持讓中國遵守規則。美國務院發言人普萊斯則指，美中關係的核心是競爭，「今晚活動的核心」是「確保競爭不會演變成衝突」。

普薩基說，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平的視像會晤預計將持續大約2個小時。

他又指拜登將向習近平提出美國關注的領域，包括安全問題、經濟問題與人權問題。「他肯定會在今晚的通話中這麼做」，但拜登也會尋找美中兩國可以合作的領域以及有機會向前發展的領域。

普萊斯表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將參加拜登與習近平的視頻峰會。

普萊斯說：「我們一貫認為，激烈的競爭需要強硬的外交手段，以確保競爭不會演變成衝突。這將是今晚活動的核心。這是我們與中國高級官員接觸的核心。」

管理競爭建立壁壘

普萊斯說，美中關係的核心是競爭，這不是一個零和遊戲，這不是美國贏中國輸的局面。

他說，在美中關係中，當然會有很多競爭的領域，將會有一些合作的領域，也會有一些領域本質上是對抗性的，但「我們可以處理所有這些事情」。

普萊斯說，美國與中國雙邊關係中最重要的因素很明顯就是管理競爭，建立壁壘。

「如果我們能夠做到這一點，如果我們能夠有效和成功地做到這一點，對美國、該地區和世界其他地區來說，沒有什麼比這更有意義了。這就是今晚的主題。這是我們與中華人民共和國所有接觸的核心。」

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責任編輯：袁瑋婧

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