中美元首選北京上午華盛頓傍晚會晤 顯主動權在中方？

中美元首視頻會晤舉行，拜登首次以美國總統身份，與中國國家主席習近平見面。今次中美元首視頻會晤，選在北京時間周二（16日）上午、華盛頓時間周一（15日）晚上舉行。中國專家認為，中美元首在中方上班時間會面，美方則要在晚上加班，反映主動權在中方。

翻查新華社報道，中美元首今年早前兩次通電，分別在2月11日中國農曆除夕以及9月10日，兩次都在北京時間上午。報道亦指，習近平9月10日那次是應約和拜登通話。2月11日一次通話報道則未見「應約」一詞。

就今次中美元首視頻會晤，北京大學中美關係專家王棟表示，中國的上班時間，美國那邊已經是夜晚，還要在加班。「你說他是主動還是被動的？我想對於中美關係的主動權，我們肯定是要抓在手裏，這個是毫無疑問。」

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中國國際問題研究所常務副院長阮宗澤亦稱，中方在塑造在引導中美關係。他提及，中美之間交流的頻率在不斷增加，今年此前已經有兩次領導人通話，第一次和第二次相隔了7個月，而今次視頻會晤與第二次通話只相隔2個月左右，而中美外交高層、經貿高層對話頻率也愈來愈多。

阮宗澤說：「這說明甚麼？美國先遇到了國內外的愈來愈多的困難，它繞不開中國，必須要和中國對話協商，甚至希望同中國來共同應對這些挑戰。」

對於中美關係走向，王棟認為，雙方應真正回到中美元首9月10日通話精神。習近平在該次通話和拜登強調，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃；中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。

王棟續稱：「我們也是要告訴美國，中美關係由美國單方面定義的時代，其實也過去了，將來是要進入到一個基於互相尊重、平等相待的基礎上面，形成一種新的方式。」

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責任編輯：連兆鋒