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【習拜會】中美元首視頻會晤 北京會場背景圖彰顯中國氣勢

國情動向 10:17 2021/11/16

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習拜會今日正式登場，新華社發布中美元首視頻會談北京會場內景。背景圖中《幽燕金秋圖》描繪的是明長城老龍頭到居庸關一代的秋景。上題有毛澤東《浪淘沙·北戴河》中的一句：「蕭瑟秋風今又是 換了人間」。

新華社報道，經中美雙方商定，國家主席習近平於北京時間16日上午與美國總統拜登舉行視頻會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。新華社還公布了兩張相片，其中一張可清楚看到，習近平座位後方的巨幅山水畫名為《幽燕金秋圖》，這幅畫正是人民大會堂東大廳的標誌。

新華社公布北京會場相片

人民大會堂東大廳位於人民大會堂二樓東側，是中國舉行各種重大外事活動和重要會議的場所，過去數屆中共新一屆政治局常委集體亮相的會場也是選擇在東大廳，《幽燕金秋圖》因此也被稱為是中央電視台新聞聯播中出鏡率最高的一幅山水畫。

《幽燕金秋圖》創作於1994年，作者是竇憲敏、侯德昌、耿安輝等人，畫作長16米、寬3米，是迄今為止人民大會堂內最大的一幅國畫作品。該幅作品大致描繪由北戴河老龍頭到居庸關一帶的秋景，畫面可見雄奇的山河風光，青松巍然林立，彰顯勃勃生機。

該幅作品還受到中共和國家領導人的肯定。江澤民曾形容：「畫的氣勢很大，體現了中華民族的精神內涵。」

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責任編輯：尹航

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