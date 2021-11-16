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【內地疫情】北京增1例本土確診管控再升級 7省51縣市限制進京

國情動向 10:50 2021/11/16

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據國家衛健委數據顯示，昨日（15日）內地新增確診病例22例，其中本土病例11例，含北京朝陽區1例。北京市隨即調整進出京管理政策，週三（17日）零時起，入京須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，7省51縣市執行限制進(返)京管控措施。

嚴控進京參會

北京衛健委週一通報，該確診病例為來京出差人員，北京嚴控中高風險地區所在縣(市、區、旗)人員進京參會，會議期間實行閉環管理，人員不得外出。中新社引述北京市疾病預防控制中心副主任龐星火15日表示，北京要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」防控策略，嚴格落實從嚴從緊的防控要求。各單位會議活動堅持「非必要不舉辦」原則，按照「誰主辦、誰負責」「誰審批、誰負責」原則，嚴格落實各項防控措施，嚴控中高風險地區所在縣(市、區、旗)人員進京參會，會議期間實行閉環管理，人員不得外出。

據新華社，11月17日零時起，關於從嚴從緊做好進出京管理的措施將實施。關於「48小時內核酸檢測陰性證明」的起止時間，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制答復稱，乘坐飛機、火車、省際客運班線進(返)京人員，須持登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼；自駕車進(返)京人員，須持抵京前48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，前往進京檢查站查驗。

首都嚴格進京管理聯防聯控協調機製表示，11月17日零時起，對7個省(自治區)51個陸路邊境口岸所在縣(市、區、旗)執行限制進(返)京管控措施，14日內有陸路邊境口岸所在縣(市、區、旗)旅居史人員非必須不進(返)京；在京人員非必須不前往陸路邊境口岸所在縣(市、區、旗)。涉吉林省、黑龍江省、內蒙古、新疆、雲南、廣西。

據衛健委數據，昨日新增本土病例其餘分佈辽宁7例，均在大连市；黑龙江2例，均在黑河市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州。

【內地疫情】昨增32本土確診遼寧佔25  涉多名學生及食品公司員工

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責任編輯：袁瑋婧

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