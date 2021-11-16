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【習拜會】習近平：看到老朋友很高興 拜登：很高興找到時間見面

國情動向 11:11 2021/11/16

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中美元首視頻會晤周二（16日）上午舉行，是為拜登上任美國總統以來，中美最高領導人首次會面。中國國家主席習近平在開場白形容拜登為「老朋友」，指出中美關係積極向前發展，是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。拜登回應時則未有講到「老朋友」，只表示很高興找到時間與習近平見面。拜登稱，美中關係不僅對兩國有重大影響，也攸關全世界。

據央視現場片段，習近平在開場白說：「總統先生，你好。今天是我們第一次以視頻方式會晤，看到老朋友我感到很高興。當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的地球村也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願望，也是中美兩國領導人的共同使命。」

習近平：「推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。」

中美元首視頻會晤 北京會場背景圖彰顯中國氣勢

選北京上午華盛頓傍晚會晤 顯主動權在中方？

央視片段顯示，拜登在開場白稱：「我很高興能找到時間同你會晤。希望我們的對話能夠坦誠直率，像過去一樣。我認為，作為中美兩國的領導人，我們有責任確保兩國的競爭不會走向衝突，不論有意或是無意的。我認為，我們需要重建共識的護欄，清晰坦誠地對待我們的分歧，在涉及共同利益的方面共同努力，尤其是氣候變化等重大全球性問題上。我們兩國的關係，不僅對我們兩國有很重大的影響，也攸關全世界。」

美國有線新聞網（CNN）報道，拜登也形容，自己和習近平過去花了很多時間交談，希望今次會晤能一如既往坦率。「我們從來不會就對方所想的帶著疑惑離開。（We never walk away wondering what the other man is thinking.）」

拜登2009至2017年擔任美國副總統期間，曾多次與習近平見面。當前中美關係緊張，拜登今年6月在傳媒追問下，則否認自己與習近平是「老朋友」，並稱「純粹是生意關係」。

美方官宣會晤核心：確保中美競爭不會演變成衝突

習拜會晤揮手微笑 習近平：應辦好各自事情 又承擔國際責任

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責任編輯：連兆鋒

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