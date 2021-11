【習拜會】習近平：看到老朋友很高興 拜登：很高興找到時間見面

中美元首視頻會晤周二(16日)上午舉行,是為拜登上任美國總統以來,中美最高領導人首次會面。中國國家主席習近平在開場白形容拜登為「老朋友」,指出中美關係積極向前發展,是造福兩國人民的需要,也是國際社會的期待。拜登回應時則未有講到「老朋友」,只表示很高興找到時間與習近平見面。拜登稱,美中關係不僅對兩國有重大影響,也攸關全世界。

據央視現場片段,習近平在開場白說:「總統先生,你好。今天是我們第一次以視頻方式會晤,看到老朋友我感到很高興。當前,中美發展都處在關鍵階段,人類的地球村也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國,應該加強溝通和合作,既辦好我們各自國內的事情,又承擔起應盡的國際責任,共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願望,也是中美兩國領導人的共同使命。」

習近平:「推動中美各自發展,維護和平穩定的國際環境,包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰,都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。我願同總統先生一道,形成共識,積極行動,引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要,也是國際社會的期待。」

央視片段顯示,拜登在開場白稱:「我很高興能找到時間同你會晤。希望我們的對話能夠坦誠直率,像過去一樣。我認為,作為中美兩國的領導人,我們有責任確保兩國的競爭不會走向衝突,不論有意或是無意的。我認為,我們需要重建共識的護欄,清晰坦誠地對待我們的分歧,在涉及共同利益的方面共同努力,尤其是氣候變化等重大全球性問題上。我們兩國的關係,不僅對我們兩國有很重大的影響,也攸關全世界。」

美國有線新聞網(CNN)報道,拜登也形容,自己和習近平過去花了很多時間交談,希望今次會晤能一如既往坦率。「我們從來不會就對方所想的帶著疑惑離開。(We never walk away wondering what the other man is thinking.)」

拜登2009至2017年擔任美國副總統期間,曾多次與習近平見面。當前中美關係緊張,拜登今年6月在傳媒追問下,則否認自己與習近平是「老朋友」,並稱「純粹是生意關係」。

