美國報告：最近一學年中國在美留學生數下降14.8％ 仍是最大生源地

在疫情和中美緊張關係下，有報告顯示，2020至2021學年，美國大學在讀的中國大陸學生人數下降14.8%。但中國仍是美國國際學生的最大生源地，中國學生佔在美所有國際留學生人數的三分一。

美國在讀的中國留學生人數下降一成五

內地官媒《環球時報》引述美國官方15日發布的「2021年國際留學門戶開放報告」。該報告由美國教育和文化事務局支持，美國國際教育協會負責完成。

報告顯示，2020至2021學年，美國大學新增國際學生數量比上一學年驟降46%，在讀國際學生人數減少15%；在讀的中國大陸學生人數下降14.8%，但中國大陸仍是美國國際學生的最大生源地，為317,299人，佔在美所有國際留學生人數的35%。

另有港媒報道稱，報告顯示，和往年一樣，大多數 (54%) 國際學生在美攻讀科學、技術、工程和數學（STEM）學科。但美國前政府設置障礙限制中國學生攻讀這些科目。拜登政府沿用了這些政策。美國喬治城大學（Georgetown University）今年2月份的報告估計，該政策每年可能阻止多達 5,000 名中國學生攻讀STEM課程。

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對於早前出現多宗赴美留學、訪學人員被遣返的事件，中國外交部發言人汪文斌本月初指出，僅今年8月以來就有近30名中國赴美留學、訪學人員遭受此類不公正待遇，還有許多人被美方以粗暴方式滋擾盤查。

美國駐華使館臨時代辦米德偉（David Meale）曾回應稱，「美方有相關的裁決程式，不是每個人都能拿到簽證，事實情況是確實有9萬多人成功獲得赴美留學簽證，人們有時容易被一小部分未能如願的情況所困。」米德偉又指，非常歡迎中國留學生、遊客以及商務人士，指美國重視並支持中美兩國之間的人文交流。

責任編輯：尹航

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