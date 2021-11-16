【習拜會】中美元首會晤 雙方哪些人陪同出席？

此次視頻會晤雙方都是採“1+5”的方式，即除了中美雙方元首外，還有五名陪同人員。兩國元首在會晤中達成了共識之後，需要雙方政府層面迅速地把它貫徹落實下去，所以雙方的相關工作層的陪同出席非常重要。

據央視公佈的視頻畫面，中方此次陪同習近平主席出席視頻會晤的五人，可見習近平左手邊依次是國務院副總理劉鶴、國務委員兼外交部長王毅，右手邊依次是中共中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部副部長謝峰。

美方此次陪同拜登總統參會的是美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文、美國財政部長耶倫、總統國家安全事務副助理坎貝爾、美國國家安全委員會中國事務高級主任羅森伯格。

根據央視新聞畫面，習近平與拜登在開場致詞時，習近平一直直視前方鏡頭，拜登則頻頻低頭看著桌上的文稿。據央視新聞報導，習拜會上半場已於16上午10時42分結束，雙方預計休息15分鐘後繼續下半場視訊峰會。

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責任編輯：袁瑋婧

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