【習拜會】完整開場白曝光 拜登：下次要面對面 如我過去訪華般

中國國家主席習近平與美國總統拜登，於北京時間周二（16日）上午、華盛頓時間周一（15日）晚間，舉行兩人首次視頻會晤。中美元首視頻會晤的完整開場片段曝光，拜登首先發言，表示下次要與習近平面對面交談，就像自己過去訪問中國時一樣。拜登此前與習近平會面是以副總統身份，今次則笑言，稱自己和習從來未有如此正式相見。

中美元首視頻會晤開始，拜登面露笑容向習近平揮手，他說：「很高興見到你，主席先生。我們下次應該像以前一樣，就如我去中國訪問時面對面跟你交談。我們過去已經交談了很長時間，希望今次會晤能一如既往坦誠佈公。」

拜登又開玩笑：「或許我應該更正式地開始，但你我從未如此正式相見。」

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接著拜登說：「美國這邊的所有人晚上好，在北京的主席早上好。我很高興能找到時間同你會晤。希望我們的對話能夠坦誠直率，像過去一樣。」

「如我以前所講，作為美中兩國領導人，我們有責任確保兩國的競爭不會走向衝突，不論有意或是無意的。（美中關係）就是簡單、直接的競爭。」

「我認為，我們需要建立共識的護欄，清晰坦誠地對待我們的分歧，在涉及共同利益的方面合作，尤其是氣候變化等重大全球問題。」

拜登形容：「這都並非我們為對方所賣的人情，這是負責任的領導，我們是主要的世界領導人。我們兩國的關係，不僅對我們兩國有很重大的影響，坦率地講也攸關全世界。我們對世界和各自的人民都有責任。」

「因此我們需要強調，所有國家都需遵守同一套規則，為何美國會挺身捍衛利益和價值，以及盟友夥伴的利益和價值。我們今天會討論我們關心的議題，由人權到經濟，到確保自由開放的印太。」

拜登續稱：「正如我告訴問及美中關係的其他世界領袖，我們經常都很坦誠地溝通，我們離開時從來不會疑惑對方在想甚麼，我認為這對我們的關係非常重要。」

拜登在開場白最後，多次向習近平道謝：「我認為我們需要就各自的優先事項和意圖，向對方坦誠。我期待就廣泛和實質的議程正式展開討論，非常多謝你。感謝你在我當選時致電給我，此舉非常有風度。感謝！感謝，感謝，感謝！」

中美元首會晤 雙方哪些人陪同出席？

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習近平說：「總統先生，你好。也向在座你的同事們問好。今天是我們第一次以視頻方式會晤，當然這個不如直接面對面，但也很不錯，看到老朋友我感到很高興。」

「當前，中美發展都處在關鍵階段，人類是一個地球村，我們面臨著諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願望，也是中美兩國領導人的共同使命。」

「推動中美各自發展，維護世界和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。」

「我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。」

「下面我也願意，與總統先生就全局性問題，全面廣泛的開展交流，謝謝！」

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責任編輯：連兆鋒