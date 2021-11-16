  • 26°C
香港時間 : 20211116日 (二) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【習拜會】完整開場白曝光 拜登：下次要面對面 如我過去訪華般

國情動向 12:24 2021/11/16

分享：

中國國家主席習近平與美國總統拜登，於北京時間周二（16日）上午、華盛頓時間周一（15日）晚間，舉行兩人首次視頻會晤。中美元首視頻會晤的完整開場片段曝光，拜登首先發言，表示下次要與習近平面對面交談，就像自己過去訪問中國時一樣。拜登此前與習近平會面是以副總統身份，今次則笑言，稱自己和習從來未有如此正式相見。

中美元首視頻會晤開始，拜登面露笑容向習近平揮手，他說：「很高興見到你，主席先生。我們下次應該像以前一樣，就如我去中國訪問時面對面跟你交談。我們過去已經交談了很長時間，希望今次會晤能一如既往坦誠佈公。」

拜登又開玩笑：「或許我應該更正式地開始，但你我從未如此正式相見。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

接著拜登說：「美國這邊的所有人晚上好，在北京的主席早上好。我很高興能找到時間同你會晤。希望我們的對話能夠坦誠直率，像過去一樣。」

「如我以前所講，作為美中兩國領導人，我們有責任確保兩國的競爭不會走向衝突，不論有意或是無意的。（美中關係）就是簡單、直接的競爭。」

「我認為，我們需要建立共識的護欄，清晰坦誠地對待我們的分歧，在涉及共同利益的方面合作，尤其是氣候變化等重大全球問題。」

拜登形容：「這都並非我們為對方所賣的人情，這是負責任的領導，我們是主要的世界領導人。我們兩國的關係，不僅對我們兩國有很重大的影響，坦率地講也攸關全世界。我們對世界和各自的人民都有責任。」

「因此我們需要強調，所有國家都需遵守同一套規則，為何美國會挺身捍衛利益和價值，以及盟友夥伴的利益和價值。我們今天會討論我們關心的議題，由人權到經濟，到確保自由開放的印太。」

拜登續稱：「正如我告訴問及美中關係的其他世界領袖，我們經常都很坦誠地溝通，我們離開時從來不會疑惑對方在想甚麼，我認為這對我們的關係非常重要。」

拜登在開場白最後，多次向習近平道謝：「我認為我們需要就各自的優先事項和意圖，向對方坦誠。我期待就廣泛和實質的議程正式展開討論，非常多謝你。感謝你在我當選時致電給我，此舉非常有風度。感謝！感謝，感謝，感謝！」

中美元首會晤 雙方哪些人陪同出席？

中美元首視頻會晤 北京會場背景圖彰顯中國氣勢

北京上午華盛頓傍晚會晤 顯主動權在中方？

    點擊圖片放大
    +2

習近平說：「總統先生，你好。也向在座你的同事們問好。今天是我們第一次以視頻方式會晤，當然這個不如直接面對面，但也很不錯，看到老朋友我感到很高興。」

「當前，中美發展都處在關鍵階段，人類是一個地球村，我們面臨著諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願望，也是中美兩國領導人的共同使命。」

「推動中美各自發展，維護世界和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。」

「我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。」

「下面我也願意，與總統先生就全局性問題，全面廣泛的開展交流，謝謝！」

習近平：看到老朋友很高興 拜登發言未稱「老朋友」

美方官宣會晤核心：確保中美競爭不會演變成衝突

官媒：台灣問題是最大難點 美方必須向後撤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 習近平 拜登 中美關係 中國 美國

上一篇文章

中美元首視頻會晤結束 前後逾3.5小時

下一篇文章

【習拜會】中美元首會晤 雙方哪些人陪同出席？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【習拜會】美高官：拜登將告訴習近平 中國須按規則辦事
【習拜會】美高官：拜登將告訴習近平 中國須按規則辦事
江西隔離市民控訴家中寵物狗被棍棒撲殺 官方：涉事人員已調崗（有片）
江西隔離市民控訴家中寵物狗被棍棒撲殺 官方：涉事人員已調崗（有片）
外交部：中美元首將就事關兩國關係未來的戰略性問題交換意見
外交部：中美元首將就事關兩國關係未來的戰略性問題交換意見
內地新冠特效藥有了時間表 這一款有望年底獲批上市
內地新冠特效藥有了時間表 這一款有望年底獲批上市
【習拜會】官媒：台灣問題是最大難點 美方必須向後撤
【習拜會】官媒：台灣問題是最大難點 美方必須向後撤
中美元首視頻會晤揮手微笑 習近平：應辦好各自事情 又承擔國際責任
中美元首視頻會晤揮手微笑 習近平：應辦好各自事情 又承擔國際責任
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款