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【內地疫情】受疫情影響 內地多地高校最快12月下旬提前放寒假

社會熱點 12:26 2021/11/16

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隨著內地新一輪疫情暴發，並出現大學群聚感染案例，當地多所高校已宣布提前5至14天放寒假，更有部分高校12月下旬就開始放假。

據中新網報道，河南、黑龍江、吉林、遼寧、福建等省份的多所高校已發布通知，根據疫情防控形勢，結合師生意願和需求，調整寒假放假時間。

據報道，以河南為例，目前已有河南大學、河南農業大學、周口師範學院等20余所高校明確提前放假，多數學校的寒假開始時間較之前安排提前了5至14天，鄭州黃河護理職業學院更是直接將放假時前提前至12月20日。

此外，山東、山西、湖北、福建等省份的部分高校也將放假時間提前一周左右。

教育部：因應疫情發展安排高校放假時間

對於高校寒假是否要提前的問題，在上周六（13日）舉行的中國國務院聯防聯控機製發布會上，中國教育部防控辦主任、體育衛生與藝術教育司司長王登峰表示，高校是否提前放寒假，第一要看疫情形勢發展，第二要根據屬地對疫情防控措施的各方面要求。

王登峰強調，要根據各地各校實際情況，鼓勵所有高校在屬地管理的前提下，按照屬地相關要求，再結合校園防控的要求以及課程進展情況、學習安排情況，由各地各校統一進行自主決定。

大連早前曾應高校聚集超60名學生染疾

大學是否提前放寒假之所以引起輿論關註，其重要原因之一是因為在本輪疫情中，部分高校受到疫情波及。自11月4日遼寧省大連莊河市疫情發生以來，莊河大學城已有60多名學生確診。

該大學城現有東西兩個校區，共有學生14662人，兩個校區共有教職員工984人。4日起，大學城與莊河市主城區同步啟動封控措施，大學城教學活動暫停，學生在宿舍內封閉管理。

這並非高校首次出現確診病例。今年6月，廣東省東莞市新華學院就曾出現過大學生確診的情況，隨後該校實施封閉管理。

責任編輯：李冰琪

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