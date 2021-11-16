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美對華競爭法案立法停滯 參議院擬納國防授權法案一併表決

社會熱點 12:34 2021/11/16

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美國參議院今年6月通過「美國創新與競爭法」（USICA），以提高對華競爭力，並為半導體生產提供迫切需要的資金。惟該法案在眾議院陷入停滯狀態，想在年底前通過的難度甚高。美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周一（15日）表示，他將在參議院定於本周開始審議的一項大規模國防政策法案中，加入提高美國對華競爭力的立法。

據路透社報道，舒默在參議院的一次演講中稱，美國的供應鏈危機需要得到解決，「我們不能再等了。」他宣佈擬對年度國防授權法案（NDAA）進行修正，將美國創新與競爭法案部分內容納入其中。

NDAA是美國國會每年必須通過的一項國防政策法案，經常充當一系列政策問題的載體。而USICA的支持者考慮將部分條款加入NDAA，雖不能保證USICA會成為法律，但卻能增加其中一些最重要條款獲得批准的可能性。

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參議院今年6月以68-32的表決票數通過USICA。這是國會少數針對工業政策通過的法案，內容授權以1,900億美元強化美國技術及研究，並另外通過540億美元經費，提高美國在半導體及電信設備的生產與研究。

與此同時，眾議院外交事務委員會也提出另一項涉華法案，名為「確保美國全球領導力和參與法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act，Eagle Act），主要集中在外交政策層面，還包括促進氣候問題合作的條款措施等。惟5個月過去，眾議院既未表決相關法案，也未討論參議院版本的USICA，使USICA的支持者努力尋找方法通過該法案，並送交白宮讓總統拜登簽署成為法律。

一旦參議院本周表決通過修正版的NDAA，參眾兩院的談判人員將在USICA和Eagle Act之間尋求達成妥協。然後，折衷方案必須在眾議院和參議院都獲得通過，才能送交拜登簽署成法。

責任編輯：易燕丹

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