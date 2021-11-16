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發改委：形成持續整治「挖礦」高壓態勢 研加征懲罰性電價

國情動向 13:34 2021/11/16

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內地全面整治虛擬貨幣「挖礦」，國家發改委新聞發言人孟瑋今日（16日）表示，當局下一步將針對集中式產業式「挖礦」、國有單位「挖礦」以及比特幣「挖礦」等活動，展開全面整治，如發現執行居民電價的單位參與「挖礦」，將研究加徵懲罰性電價。

據澎湃新聞，就治理虛擬貨幣「挖礦」問題，孟瑋強調，首先需要明確的是虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當局發行，不具有法償性和強制性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

人民銀行今年9月會同有關部門印發通知，明確虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，「挖礦」行為存在嚴重危害。

整治挖礦實現碳達峰、碳中和目標

孟瑋表示，虛擬貨幣「挖礦」能源消耗和碳排放量大，加上虛擬貨幣生產和交易環節衍生的風險越發突出，盲目無序發展對推動經濟社會高質量發展，以及節能減排帶來嚴重不利影響。整治「挖礦」活動對促進中國產業結構優化、如期實現碳達峰、碳中和目標等，具有重要意義。

孟瑋又說，為落實虛擬貨幣「挖礦」整治工作，當局已會同有關部門印發通知，將虛擬貨幣「挖礦」活動，增補列入《產業結構調整指導目錄》的「淘汰類」目錄。當局上周三亦召開專題視像會議，要求各省區市清理整治區內「挖礦」活動。

今年9月，為了堅決貫徹落實好虛擬貨幣“挖礦”整治工作的有關部署要求，國家發展改革委會同中宣部、中央網信辦、工業和信息化部等有關部門聯合印發了《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》，明確將虛擬貨幣「挖礦」活動增補列入了《產業結構調整指導目錄(2019年本)》「淘汰類」目錄，要求採取有效措施，全面整治虛擬貨幣的「挖礦」活動。

11月10日，國家發改委組織召開了虛擬貨幣「挖礦」治理專題視頻會議，在這次會議上通報了虛擬貨幣挖礦監測和整治的情況，部署了下一階段的工作，要求各省區切實負起屬地責任，建制度、抓監測，對本地區虛擬貨幣挖礦活動進行清理整治，嚴肅查處國有單位機房涉及的挖礦活動。

發改委擬修改產業結構目錄 虛擬貨幣「挖礦」納淘汰類

整治虛擬幣挖礦餘波 賣家拋售小水電站

責任編輯：袁瑋婧

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