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習近平告訴拜登：中國耐心誠意和平統一 但如果這樣將採斷然措施

國情動向 13:33 2021/11/16

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中國國家主席習近平與美國總統拜登，於北京時間周二（16日）上午舉行中美元首視頻會晤。新華社報道，習近平向拜登闡述了，中方在台灣問題上的原則立場。習近平表明，中方有耐心誠意爭取和平統一，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中方將不得不採取斷然措施。

習近平指出，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。「這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。」

習近平強調，一個中國原則和中美三個聯合公報，是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾。台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。

習近平明言，中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。「我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

央視報道，拜登表示，願意明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。

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責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 習近平 拜登 中美關係 中國 美國 兩岸關係 台灣 台獨

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