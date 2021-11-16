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【習拜會】習近平談氣候：中國講言必信行必果 做不到就不要說

國情動向 13:51 2021/11/16

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國家主席習近平周二（16日）上午與美國總統拜登，舉行中美元首視頻會晤。中美早前在格拉斯哥聯合國氣候大會達成共同宣言，令外界感到驚喜；習近平向拜登表示，氣候變化完全可以成為中美新的合作亮點。習近平指出，中國將用歷史上最短的時間，完成全球最高的碳排放強度降幅，而中國講究言必信、行必果，說了就要做到，做不到就不要說。

習近平在中美元首視頻會晤談到氣候變化問題。新華社報道，習近平指出，中美曾攜手促成應對氣候變化《巴黎協定》，現在兩國都在向綠色低碳經濟轉型，氣候變化完全可以成為中美新的合作亮點。

「我提出綠水青山就是金山銀山，要像保護眼睛一樣保護生態環境，像對待生命一樣對待生態環境。現在，生態文明的理念在中國已家喻戶曉，成為社會共識。」

習近平表明，中國將用歷史上最短的時間完成全球最高的碳排放強度降幅，需要付出十分艱苦的努力。「中國講究言必信、行必果，說了就要做到，做不到就不要說。」

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習近平強調，中國仍然是世界上最大的發展中國家，發展不平衡不充分的問題十分突出；各國要堅持共同但有區別的責任原則，兼顧應對氣候變化和保障民生；少一些推諉指責，多一些團結合作；比口號，更要比行動。發達國家應該認真履行歷史責任和應盡義務，而且要保持政策的穩定性。

西方國家對中國定立2060年實現碳中和目標，比歐美遲10年一直有微言。中國外交部發言人汪文斌則曾經指出，發達國家從工業化進程到碳達峰，普遍用了一兩百年的時間，而中國只用了50多年；從碳達峰到碳中和，歐盟會用71年，美國43年，日本37年，而中國給自己定的目標是30年。

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責任編輯：連兆鋒

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